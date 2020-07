Cada foto que sube a su cuenta de Instagram o los correos que tiene almacenados en su bandeja de entrada llena generan una huella ecológica. Es decir, contaminación. Por ejemplo, una búsqueda de Google representa al menos una emisión de entre 0.2 gramos de dióxido de carbono y ver un video de YouTube, 1 gramo.

Las cifras pueden parecen insignificantes. Sin embargo, diversos estudios afirman que es una situación que se ha vuelto preocupante si tomamos en cuenta que en el mundo cada minuto se envían 38 millones de mensajes de WhatsApp y se realizan 3.7 millones de búsquedas en Google, según los datos de la compañía analítica Cumulus Media.

El impacto de las TIC

Actualmente, las TIC consumen entre el 6% y 9% de la energía mundial, de acuerdo a João Paulo Fernandes, investigador sobre sostenibilidad medioambiental del software. Greenpeace, por su parte, fija la cifra del tráfico digital en un 7%, según National Geographic.

Lo cierto es que la utilización de millones de dispositivos electrónicos en el mundo requiere de mucha energía, lo que a su vez conlleva a una emisión de CO2. Para el año 2030, cuando más personas tengan acceso a las nuevas tecnologías, se espera que crezca del 10% al 20%.

“Nuestro estilo de vida digital en general pronto tendrá un mayor impacto en el calentamiento global que toda la industria de la aviación”, señala Fernandes. Solo para tener una idea, esa industria representó en el 2017 alrededor del 3.5% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, según datos del Parlamento Europeo recogidos por el diario El País.

Detrás de la causa

¿Qué es lo que realmente contamina? Los expertos sostienen que hay que incluir a todo lo relativo a software, hardware e Internet. En ese sentido, todo suma y la lista es casi imposible de contar: desde un smartphone, pasando por una caja registradora hasta un satélite.

“Aunque en sí mismos los dispositivos puedan requerir algo de energía, es en el momento en el que se ponen en marcha ejecutando aplicaciones cuando el consumo empieza a aumentar”, señala Félix O. García-Rubio, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Marcar la diferencia

A pesar de que vivimos en un mundo altamente interconectado, se puede marcar la diferencia con gestos simples. Según un informe francés, el 43% de personas nunca apaga el router o el deco de la televisión. Otros detalles, como no dejar la computadora en stand by, cerrar las pestañas o ventanas del navegador que no utilicemos o vaciar la bandeja de entrada del correo pueden generar un impacto individual, según National Geographic. En cuanto a las empresas, gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Amazon y Apple son las más llamadas a hacer una diferencia en medio de esta situación.

Google sostuvo en su informe ambiental del 2017 que en los últimos cinco años redujo su huella de carbono en 55%. De otro lado, Facebook construyó su nuevo centro de datos en Lulea, Suecia, donde las bajas temperaturas refrigeran su sistema de forma natural.