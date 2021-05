Este año, en Perú los operadores fueron autorizados a dar servicio de red 5G tanto en servicio móvil como fijo. Este es un primer paso para expandir esta tecnología que traerá una serie de avances e innovaciones. ¿Cómo estamos en comparación a otros países de la región?

El director de Relaciones Gubernamentales para América Latina de la asociación mundial de operadores móviles GSMA, Celedonio von Wuthenau, refirió que Perú está haciendo un trabajo muy interesante en cuanto a la identificación del espectro, que son las autopistas por donde circula la información, y cuanto más grande mejor fluye el tráfico.

“Ha tomado medidas positivas como que los operadores puedan hacer uso del espectro que tienen actualmente para proyectar servicios 5G, y están llevando a cabo la última licitación que tiene que ver con la banda 1.7/2.1 GHz (AWS), y otra parte de la banda de 3.5 GHz como una forma de armar el escenario hacia la quinta generación”, expresó.

Además, resaltó que se viene analizando un espectro nuevo en las bandas altas. Cree que el hecho de que los operadores ya puedan prestar servicios 5G, está colocando a Perú en una muy buena posición desde el punto de vista regional.

Recordó que en la región el primer operador que puso 5G es Antel de Uruguay, con tecnología de Nokia en el 2019. El segundo fue Setar en Aruba, utilizando la banda 3.5GHz. Mientras que el primer país de la región en licitar espectros de 5G fue Chile, que comenzó el proceso el año pasado y lo terminó este año.

Von Wuthenau se detuvo en el caso de Chile al comentar que el gobierno ofreció una combinación de distintas bandas de frecuencia medias y altas (3.5 y 26 GHz), y licitó el espectro que tenía disponible en la banda de 700 MHz y AWS.

Anotó que hay otros países que ya están trabajando en licitación para este año, siendo el más avanzado Brasil. México también tiene previsto hacerla a fin de año. Y otros países que ya establecieron un plan de acción son República Dominicana, Costa Rica, Colombia y Argentina.

La postura de GSMA es que a futuro la red 5G debe extenderse sobre una banda más grande como la 6GhZ, la misma que debe ser identificada para servicios y tecnologías no licenciadas, como WiFi, y NRU.

Impacto

Para Von Wuthenau, la 5G tiene tres grandes vértices. Por un lado está la banda ancha, que pasará a ser ultra ancha, “con velocidades inimaginables para nosotros hoy en día”. El segundo tiene que ver con las redes ultra confiables y de emisión crítica, que deben operar el 99.99% del tiempo.

Como tercer vértice está el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). “El objetivo del 5G es tener un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado conectado, por lo que el cambio será sustancial. Así como hay 6,000 millones de personas conectadas en el mundo, y queremos que sean más; cuando hablamos de IoT calculamos 100 mil millones de cosas conectadas a la red”.

Esta revolución tendrá impacto en distintos sectores de la economía como minería, agricultura, construcción, educación y salud. Acotó que prácticamente toda actividad humana va a circular por las redes, y esa es la magnitud del impacto que va a tener la 5G en el mundo.

En cuanto al impacto económico en América Latina, Nokia y Omdia hicieron un estudio que dio como resultado que entre los años 2021 y 2035 el impacto económico del 5G en la región va a ser de más de US$ 3 billones de crecimiento y que significaría el incremento del 1% del PBI adicional; es decir, si un país crece en el orden del 3%, en el caso de 5G crecería 4%.

“En el caso del Perú se calcula un crecimiento de US$ 126,000 millones en ese periodo y con un crecimiento de la productividad de US$ 400,000 millones. Porque el 5G no solo impactará en las personas, sino también en distintos sectores de la economía”, explicó Von Wuthenau.

En el caso de Perú, señala, el impacto será muy fuerte en Tecnología de la Información, manufactura, minería, agricultura, construcción y comercio minorista. Incluso GSMA propone que las empresas puedan manejar redes privadas de 5G para su propio proceso productivo. Y que el gobierno identifique una porción del espectro para este tipo de redes empresariales.