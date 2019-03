Grupo de investigación de IA abrirá división con fines de lucro

OpenAI, el grupo de investigación de inteligencia artificial (IA) con sede en San Francisco cofundado por Elon Musk y varios otros empresarios prominentes de Silicon Valley, está en proceso de apertura de una división con fines de lucro que le permitirá recaudar más dinero.

El grupo, fundado como empresa sin fines de lucro al término del 2015, anunció que necesita la nueva división con fines de lucro para atraer capital de riesgo y recompensar a los empleados con opciones sobre acciones.

"Tendremos que invertir miles de millones de dólares en los próximos años en computación en la nube a gran escala, atraer y retener a personas con talento y construir supercomputadores de IA", declaró la compañía en una publicación el lunes.

En años recientes, una feroz competencia por la contratación de investigadores destacados en IA ha elevado los salarios en el sector a niveles generalmente reservados para deportistas profesionales y personalidades de la televisión. OpenAI reveló en sus declaraciones de impuestos que en el 2016 había pagado a su jefe científico, Ilya Sutskever, más de US$ 1.9 millones ese año, incluido un bono.

Sutskever, quien también es miembro del consejo directivo de la organización sin fines de lucro, dijo en una entrevista el lunes que el cambio en la estructura tenía más que ver con permitir que OpenAI adquiriera una mayor capacidad informática que con recompensar a los investigadores con grandes remuneraciones.

"Para realizar investigación de punta en inteligencia artificial se necesitan enormes gastos en computación", dijo. "Creamos esta estructura para aumentar la cantidad de dinero que necesitaríamos para seguir siendo competitivos".

Muchos de los mejores investigadores de aprendizaje automático trabajan para grandes empresas de tecnología, como las dos divisiones de IA de Alphabet Inc., Google Brain y DeepMind, o Facebook Inc. Estas compañías pueden ofrecer a los empleados opciones de compra de acciones, que OpenAI no puede obtener como organización sin fines de lucro.

Greg Brockman, presidente y director tecnológico de OpenAI, dijo que, anteriormente, muchos investigadores habían hecho sacrificios financieros para trabajar para el grupo. "Una cosa es hacerlo por un período de tiempo, pero cuando tienes una familia e hijos necesitas descubrir cómo puedes asegurarte de que las personas estén poniendo su corazón y su alma en la organización", dijo.

Las compañías de IA con fines de lucro también pueden obtener financiamiento de inversionistas de capital de riesgo o de los mercados públicos, mientras que OpenAI ha dependido de las donaciones de benefactores acaudalados. Estas donaciones son deducibles de impuestos, pero pueden proporcionar menos incentivos que la posibilidad de obtener grandes ganancias.

Brockman dijo que OpenAI ha mantenido conversaciones con inversionistas potenciales externos y que realizará futuros anuncios sobre financiamiento. OpenAI describe la fundación caritativa del cofundador de LinkedIn Reid Hoffman y la firma de capital de riesgo Khosla Ventures como “inversionistas”.

El grupo anunció que la organización sin fines de lucro OpenAI Inc. seguiría siendo el único accionista controlador de la nuevo OpenAI LP con fines de lucro. Si algún miembro del consejo de la organización sin fines de lucro también es inversionista en la empresa con fines de lucro, no se le permitirá votar en las decisiones clave que afecten la relación entre ambas entidades.