Google Translate: trucos para usar el traductor de Google como un experto

Google tiene dentro de sus aplicaciones una bastante útil y que todo el mundo ha usado, por lo menos una vez en su vida: Google Traductor (Google Translate en inglés), una de las interfaces de idioma más completa de la red, no solo porque traduce la lengua que desea, sino porque también identifica el origen de las palabras en consulta. Incluso puede escanear palabras y traducirlas en el acto.

Con Google Traductor puede hacerse muchísimas cosas, aunque los usuarios normalmente desconocen estas funciones y se limitan a usar la aplicación para salir de la típica situación de conocer el significado de cierta palabra o frase que repentinamente se cruzó en su camino.

En ese sentido, exploraremos algunos de los mejores trucos del traductor de Google para que pueda aprovecharla al máximo.

1. Traducir documentos enteros

Imagínese que deba descargar un documento para leer y que está escrito en un idioma que no conoce. Desde luego, intentará pasarlo por el traductor de Google, pero demoraría mucho copiar y pegar el documento por párrafos. Felizmente, el mismo traductor tiene la solución.

Mucha gente no sabe que Google Traductor tiene una opción para subir archivos y traducirlos en el acto. La página acepta archivos de texto de Word, PDF, PowerPoint o RTF.

2. Traducciones por voz

¿Alguna vez ha querido saber cómo se traduce una frase pero no sabe cómo escribirla? Esto sucede normalmente cuando se encuentra con alguien que no habla el mismo idioma que usted y no logra entenderlo.

En estos casos, lo único que tiene que hacer es acceder a la aplicación de Google Traductor desde su celular y activar el micrófono para que Google haga el trabajo por usted. ¡No se olvides de colocar el idioma correcto!

3. Traducción de una palabra específica

Si está traduciendo algo en la web, no importa qué tan largo sea, puede seleccionar una palabra específica para conocer su significado, pronunciación, etc. El mismo Google abre una ventana hacia abajo con toda la información de esa palabra.

4. Traducir SMS

La aplicación para móviles de Google Traductor también tiene la función de traducir mensajes de texto. Lo único que tiene que hacer es seleccionar el menú principal y escoger la opción 'Traducción de SMS'. Automáticamente verá sus mensajes de texto. Seleccione el que quiera y le dará la traducción completa.

5. Pronunciación de otro idioma

Google Traductor puede convertirse en su mejor profesor de idiomas. La opción para escuchar una frase traducida le puede ayudar para practicar el idioma que quiera. No olvide colocar el idioma correcto con la frase del mismo idioma, sino saldrá una traducción rara que le costará entender.

6. Traducir una web

¿Alguna vez ha intentado seguir el hilo de una historia pero se encuentra alojada en una página de otro idioma? Tranquilo, si tiene la extensión del traductor en su explorador, puede traducir una página web entera.

7. Guardar traducciones

Si está yendo a otro país, esta opción puede serle muy útil: guardar traducciones recientes para revisarlas más tarde. Tanto en la aplicación para móviles como en la web, esta opción la puede activar colocando una estrella dorada debajo del término que tradujo.

8. Panel táctil

¿Cansado de escribir o hablar? ¿Por qué no dibuja? Así es. Google Traductor también le permite activar la opción de 'Escritura táctil'. Con esta se abre un tablero para que pueda dibujar en él cualquier palabra que quiera. Cambie el idioma para que reconozca las letras o palabras que está buscando.

9. Traducir imágenes

Con la aplicación móvil puede utilizar su cámara para identificar palabras en la realidad y traducirlas en tiempo real. Recuerde configurar primero el idioma de entrada y de salida para ver la magia ocurrir frente a sus ojos.

10. Diccionario para el extranjero

Google Traductor tiene la opción, en su aplicación móvil, de descargar los idiomas que quiera para consultarlo como un diccionario de bolsillo. Así no tendrá que preocuparse de buscar un lugar con Internet en otro país para acceder a un diccionario virtual.