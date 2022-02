Google, de Alphabet Inc , anunció que mantendrá durante al menos dos años una tecnología de seguimiento en sus teléfonos Android en la que confían los avisadores.

Esto, tras especulaciones sobre sus planes después de que Apple Inc. complicó a los anunciantes al restringir una herramienta similar.



Google dijo que avisaría con bastante anticipación antes de eliminar la tecnología conocida como AdId.

Sin embargo, empezará a buscar inmediatamente opiniones sobre las alternativas propuestas, que según la compañía pretenden proteger mejor la privacidad de los usuarios y frenar la vigilancia encubierta.



Anunciantes, fabricantes de aplicaciones y cientos de pequeñas empresas de tecnología publicitaria esperaban cambios en AdId, después de que Apple obligó en abril a los fabricantes de software a pedir permiso a los usuarios para rastrear el comportamiento en aplicaciones a través de su herramienta IDFA.



El propietario de Facebook, Meta Platforms Inc., dijo este mes que espera perder US$ 10,000 millones en ventas publicitarias este año debido al cambio de Apple.



IDFA y AdId ayudan a determinar los anuncios relevantes y a identificar las compras posteriores, pero cuando los usuarios rechazan el seguimiento, los anunciantes reducen el gasto.



Google y Apple, fabricantes de los dos sistemas operativos que se usan en la mayoría de los teléfonos inteligentes y tabletas del mundo, se han enfrentado en los últimos años a la presión de los reguladores y de las nuevas leyes para dar a los usuarios mayor control sobre los datos que recogen las aplicaciones.



Google dijo que trabajaría con fabricantes de aplicaciones como Snap Inc y Activision Blizzard Inc para diseñar herramientas que permitan orientar los anuncios y registrar los clics limitando el acceso a la información personal.