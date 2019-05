Google lanza teléfonos más baratos tras fracaso de gama alta

Google presentó teléfonos inteligentes Pixel más baratos el martes luego de que la línea de teléfonos de alta gama de la compañía no se vendiera en grandes cantidades.

Google logró un precio de US$ 399 para el Pixel 3a con una pantalla de 5.6 pulgadas, gracias a procesadores más lentos y materiales más baratos. El Pixel 3a XL, más grande, tiene una pantalla de 6 pulgadas y cuesta US$ 479. Esto representa aproximadamente la mitad del precio de los teléfonos Pixel existentes de la compañía, antes de los descuentos recientes.

El gigante de la búsqueda anunció los nuevos teléfonos en su conferencia I/O en Mountain View, California, luego de realizar una vista previa de los dispositivos a Bloomberg News una semana antes en su sede.

Este es el último esfuerzo de la unidad de Alphabet Inc. para impulsar un negocio de hardware de consumo que ha luchado por competir con los gigantes de la industria Apple Inc. y Samsung Electronics Co.

Google presentó una gran cantidad de otras nuevas tecnologías el martes, entre ellas actualizaciones a su asistente digital, controles de privacidad aumentados y un nuevo altavoz inteligente. El evento fue interrumpido por un avión que voló sobre el recinto al aire libre para protestar por el impacto de la compañía en las noticias locales.

El lanzamiento de la línea 3a se produce días después de que la directora financiera de Alphabet, Ruth Porat, dijo a los analistas de Wall Street que los teléfonos Pixel de gama alta no se vendieron bien en el primer trimestre.

El ejecutivo de Google, Brian Rakowski, dijo que los dispositivos más baratos están diseñados para cubrir a las personas que se quedan atrás por el alza en el precio de muchos teléfonos de gama alta. "Nos podemos adaptar, y este es un buen ejemplo", agregó.

Las pantallas 3a y 3a XL no son tan avanzadas como las de los smartphones Pixel de gama alta. Pero en una prueba, las pantallas no eran notablemente inferiores.