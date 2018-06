Google lanza aplicación para administrar almacenamiento de archivos en China

Google lanzó una herramienta de administración de archivos en varias tiendas virtuales de aplicaciones en China, en momentos en que el gigante de internet busca nuevas incursiones en el mayor mercado mundial de teléfonos celulares, donde la mayoría de sus principales productos siguen prohibidos.

La famosa unidad de la compañía estadounidense Alphabet Inc difundió ayer una versión específica para China de 'Files Go', una herramienta de administración de almacenamiento para teléfonos inteligentes que es la segunda aplicación puntualmente diseñada para el país asiático desde que el Gobierno comunista vetó los servicios insignia de Google.

La aplicación, que tiene una cantidad pequeña de usuarios comparado con los principales productos de búsqueda y aplicaciones de Google a nivel internacional, también es la primera en ser lanzada en tiendas virtuales chinas como las patrocinadas por Baidu Inc, Xiaomi Technologies Co Ltd y Huawei Culture Co Ltd.

China representa un agujero negro en el mapa mundial de Google desde que los reguladores de Pekín comenzaron a prohibir los productos de la firma en el 2010, cuando la gigante tecnológica se negó a censurar resultados para cumplir con leyes locales.

Su motor de búsqueda está prohibido en el mercado chino, al igual que su tienda de aplicaciones y sus servicios de correo electrónico y almacenamiento en nube.

Los reguladores de ciberseguridad de China señalan que las restricciones a los medios y plataformas de internet internacionales están diseñadas para bloquear influencias que podrían atentar contra la estabilidad y las ideas socialistas.

Google ha estado intentando expandir sus operaciones en China y ha establecido un centro dedicado a la investigación de inteligencia artificial en Pekín, pero su regreso a la oferta de productos para los consumidores ha sido lento en medio de las estrictas regulaciones.

Sin embargo, recientemente la firma ha intentado redoblar sus esfuerzos. Su presidente ejecutivo, Sundar Pichai, ha realizado varias visitas a China y se ha presentado en dos fotos del Gobierno desde diciembre. El año pasado, Google lanzó su aplicación 'Google Translate' en el gigante asiático.