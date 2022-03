Si usted es de las personas que utiliza Google Chrome como su navegador predeterminado en el móvil, de seguro le ha pasado que en algunas ocasiones demoran en cargar las páginas web que desea visitar.

Sin embargo, hay un truco poco conocido que sirve para incrementar la velocidad de navegación.

Para realizar este truco no será necesario descargar aplicaciones adicionales de la Google Play Store de Android o de sitios externos; asimismo, no lo encontrará en las configuraciones regulares, sino en las funciones experimentales, ¿Qué son estas últimas? Se trata de herramientas que los usuarios vienen probando en el navegador pero que aún no se han lanzado oficialmente.

Cómo acelerar Google Chrome en Android

Primero, asegúrese que Google Chrome no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store. Abra el navegador desde su móvil y coloque lo siguiente en la barra de direcciones, en donde va el URL o enlace: “ chrome://flags ”, sin las comillas por supuesto.

”, sin las comillas por supuesto. Se abrirá una nueva ventana con las funciones experimentales de Chrome.

En el rectángulo que dice “Search flags” escriba “Enable-parallel-downloading”. Debajo habrá un botón que dice “Default”, cámbielo por “Enable”. Esto hará que las descargas de Chrome sea más rápidas que antes.

Ahora, busque “Enable-gpu-rasterization” y también configúrelo a “Enable”. El ajuste sirve para optimizar el uso de la GPU, procesador y memoria RAM.

El último es “smooth-scrolling”, debe estar en “Enable”, se trata de una opción que no influye en la velocidad de Chrome, pero, brinda mayor fluidez cuando desliza hacia arriba o hacia abajo.

Listo, habilitando estas funciones su aplicativo correrá más rápido que antes, no obstante, la velocidad de navegación dependerá mucho de la memoria RAM y el procesador del equipo Android, pues los equipos de gama media o alta son los que tienen mejores características.