Google, Amazon y Facebook abogarán por inteligencia artificial en la Casa Blanca

Ejecutivos de las principales compañías tecnológicas, incluidas Google, de Alphabet Inc., Amazon.com Inc. y Facebook Inc., están entre los que planean asistir el jueves a una reunión en la Casa Blanca sobre inteligencia artificial.

La Casa Blanca invitó a más de 100 líderes empresariales, altos funcionarios gubernamentales y expertos a una cumbre de IA para abordar asuntos como desarrollo, barreras regulatorias y aplicaciones específicas.

Los ejecutivos empresariales representarán sectores que van desde tecnología hasta alimentos y agricultura, energía y manufactura, servicios financieros, atención médica, transporte y logística, según un funcionario de la Casa Blanca.

Otras compañías que enviarán representantes incluyen a Microsoft Corp. y Nvidia Corp., así como Mastercard Inc. y Pfizer Inc., según una persona con conocimiento de la reunión. También asistirá el máximo ejecutivo de Intel Corp., Brian Krzanich, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles de la reunión aún no son públicos.

Facebook dijo que planea enviar a Jérôme Pesenti, vicepresidente de IA, mientras que Amazon confirmó que Rohit Prasad, vicepresidente y científico jefe de su unidad de dispositivos Alexa, asistirá a la reunión.

Líder de división Tesla

Nvidia, que diseña procesadores gráficos 3D, enviará a Ian Buck, vicepresidente de su división Tesla de US$ 2,000 millones, que se enfoca en inteligencia artificial, según otra persona que con conocimiento de los planes de la compañía.

La reunión, sobre la que The Washington Post informó anteriormente, se produce en momentos en que legisladores y autoridades evalúan cada vez más profundamente el efecto de la IA en los empleos y los avances por parte de adversarios de Estados Unidos, entre ellos China.

Otros problemas que suscitan inquietudes van desde el uso de la IA para controlar el contenido polémico en línea y la toma de decisiones financieras. Aún así, muchos en la industria creen que es probable que tanto la regulación como la legislación estén a años de distancia.

La reunión representa un paso importante en el desarrollo de la colaboración entre el Gobierno y la industria en el ámbito de la inteligencia artificial, dijo Dean Garfield, presidente y máximo ejecutivo del Consejo de Industria de Tecnología de la Información, un grupo comercial que incluye varias de las compañías que asistirán a la reunión.

"El sector tecnológico está comprometido a garantizar que todos los estadounidenses cosechen los beneficios de esta tecnología transformadora, que tiene el potencial de salvar vidas, mejorar la forma en que cosechamos alimentos, transformar la educación y más", dijo Garfield en un comunicado.

"A fin de mantener el liderazgo de EE.UU. en materia de IA, el Gobierno debe continuar invirtiendo en investigación y desarrollo, y avanzar en programas que equipan a la fuerza de trabajo con las habilidades del futuro".