GM planea servicio estilo Airbnb para compartir autos

General Motors Co. planea comenzar un programa piloto en el próximo verano boreal que permitirá a los dueños de autos alquilar sus vehículos cuando no los estén usando, según personas al tanto del tema.

Las pruebas empezarán a comienzos del verano en Maven, la unidad de vehículos compartidos de GM, dijeron las personas, que solicitaron el anonimato porque los planes no son públicos. Los dueños de vehículos GM podrán subir sus autos a la plataforma de Maven para que otros conductores los alquilen y compartir sus ingresos con el fabricante de vehículos.

El programa piloto —que GM tratará de expandir y convertir en una empresa completa si tiene éxito— podría ser otro paso más en la transición de GM de fabricante a proveedor de movilidad.

Sus acciones, estancadas durante años en tanto los inversores se inquietaban por las ventas de vehículos y la ofensiva de Silicon Valley contra la industria, rompieron un récord en octubre en tanto los planes de la empresa con vehículos autónomos y servicios como Maven ganaron tracción entre los inversores.

Un portavoz de GM, con sede en Detroit, no quiso hacer comentarios.

Maven ya alquila vehículos a conductores individuales, entre ellos clientes para viajes cortos, como vienen haciendo con servicios como Zipcar. Maven Gig también presta coches a conductores que trabajan para compañías como Uber Technologies Inc., Lyft Inc. y empresas de entrega de alimentos.

Hasta ahora, GM era propietaria de esos autos. Al lanzar un servicio de pares, Maven accedería a más vehículos sin que su sociedad controlante tenga que cargar con más bienes fijos en su balance.

Airbnb para autos

Otras empresas ya hacen con coches lo que Airbnb Inc. hizo con las propiedades: permitir a los dueños prestar sus vehículos para costear los gastos de propiedad o ganar ingresos extra. Dos startups, Turo y Getaround, son los dos nombres más importantes del rubro, aunque GM eclipsa a esas dos empresas nuevas con su valor de mercado de casi US$ 53,000 millones.

Aunque el modelo de compartir cosas entre usuarios es un negocio relativamente nuevo y de nicho, el número de inscriptos en el sitio web de Turo se quintuplicó y llegó a casi 5 millones y los coches registrados se triplicaron y alcanzaron 200,000 en los últimos dos años.

La empresa juntó US$ 92 millones en una ronda de financiamiento en septiembre, encabezada por la alemana Daimler AG y la surcoreana SK Holdings Co., que tasó a Turo en cerca de US$ 700 millones. Gateround recaudó US$ 45 millones en abril, y una de las que participó en ese proceso fue Toyota Motor Corp.

Las empresas de pares podrían tener más lógica que los servicios de autos compartidos, que exigen poseer y mantener vehículos, dijo Alexandre Marian, director de la sección automotriz e industrial de la consultora AlixPartners LLP. Los fabricantes pueden hacer que ese modelo funcione por contar con redes enormes de propietarios de vehículos, dijo.

“Los fabricantes de vehículos se están preparando para una gran transformación, por eso están experimentando con diversos modelos”, dijo Marian en entrevista telefónica.