Alexis Ohanian, cofundador de Reddit Inc., apuesta a que el mundo del fútbol es un sector propicio para la disrupción.

La firma Initialized Capital del emprendedor tecnológico es un inversor clave de Gloria, una aplicación que busca facilitar la caza de talentos de futbolistas al proporcionar una plataforma donde los jugadores en áreas remotas pueden enviar material estandarizado y hacerse notar en la industria. La aplicación, creada por dos empresarios argentinos establecidos en Silicon Valley, lanza su versión beta el lunes en Buenos Aires.

“Estamos lanzando en Argentina porque el mejor fútbol del mundo está acá, porque el tamaño del mercado es enorme”, dijo Victoire Cogevina, una de los cofundadores y exagente deportiva, en una entrevista en Buenos Aires. Además es “un buen negocio”, dijo. Después de que el peso argentino cayera un 37% este año, el costo de adquirir usuarios en línea es de 20 centavos de dólar, por debajo de los US$ 5 en Estados Unidos.

La compañía está iniciando una alianza con la Superliga argentina, que abarca 24 clubes, incluidos los legendarios Boca Juniors y River Plate. Alemania y España son los próximos objetivos de la empresa, dijo Cogevina. Para generar dinero, la aplicación cobraría a los usuarios por funciones prémium y ofrecerá publicidad relacionada con el deporte. El producto, además, permitirá que los no-jugadores participen mediante una función de comunidad, un esfuerzo apoyado por Ohanian, quien formará parte del directorio apenas se establezca.

“Más de la mitad de la población mundial es fanática del fútbol, por lo que el mercado es obviamente masivo”, dijo Ohanian en un comunicado. “La promesa de esta aplicación no es solo entretener a los fanáticos del fútbol, sino también mostrar a la próxima generación de talentos, hombres o mujeres, sin importar sus conexiones o condiciones económicas”.

La empresa busca convocar a una “seed round” de financiamiento en dos meses, y una “Serie A” muy pronto después. Actualmente está valorada en US$ 10 millones. Otros patrocinadores de peso pesado son Muse Capital de Assia Grazioli-Venier, quien forma parte del directorio del club de fútbol italiano Juventus y fue una asesora principal de Spotify; el jefe de medios de Verizon, Guru Gowrappan; y Razmig Hovaghimian, integrante de la junta de Rakuten.

La tecnología financiera ha sido uno de los pocos puntos brillantes en Argentina después de una crisis monetaria que llevó al gobierno a obtener un préstamo récord de US$ 56,000 millones del Fondo Monetario Internacional. La semana pasada, la aplicación de pagos móviles Ualá anunció una inversión de US$ 150 millones liderada por Tencent Holdings Ltd. y SoftBank Group Corp.

“En un momento crucial en la historia del país, estamos trayendo dinero desde el exterior”, dijo Cogevina. Los inversores “le apostaron a la Argentina en un momento complicado y le apostaron vía el fútbol. Ese es un mensaje que trae mucha esperanza”.