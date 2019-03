La impresión 3D no es tan fácil como parece a primera vista

¿Le falta una pieza de ajedrez? ¿Se rompió un tornillo? Repóngalo "de forma sencilla" y con métodos caseros a través de la innovadora impresión 3D .

Hay 2 técnicas de impresión que se pueden utilizar en casa. La primera es la fabricación aditiva o de modelado por deposición fundida (FDM, por sus siglas en inglés). La estereolitografía o SLA es el segundo método casero más común..

Los modelos para impresión 3D se pueden bajar de internet o diseñarlos con un software. Cuanto mejor sea el software, mayor será la variedad de productos.

Por último, el modelo se traduce con un software de cortado 3D al código de la impresora y se transfiere los datos a través de un USB o tarjeta SD.

"Una de las ventajas de la técnica de fabricación aditiva es que el material es más económico. Los inconvenientes son, por un lado, que el acabado de superficie no es muy bueno y que no es posible imprimir materiales rígidos. Por eso el producto final no es tan resistente como el producido por fotosolidifiación", afirma Alexander Oliver Huber, diseñador técnico

"Las ventajas del método SDA son la alta calidad de la superficie y los materiales de construcción rígidos con estructura. El principal inconveniente está en los altos costos del material y mantenimiento", añade.

Conozca más detalles en el video de Deutsche Welle .