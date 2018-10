Fortnite, de Epic Games, obtiene US$ 1,250 millones en financiación El estudio detrás del popular videojuego cerró una ronda de financiación de US$ 1,250 millones de una coalición que incluye a KKR & Co., Vulcan Capital, Kleiner Perkins y la startup de deportes electrónicos AXiomatic Gaming.

Fortnite Fortnite. (Foto: Bloomberg)