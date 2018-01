Fitbit consideraría desarrollar reloj inteligente para niños

Fitbit está considerando desarrollar un dispositivo portátil para niños, de acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto, en momentos en que la compañía enfrenta dificultades para reactivar la demanda de sus productos de acondicionamiento físico mediante la incursión en nuevas categorías de hardware.



El producto se concentró en la salud, sector en el que Fitbit ha centrado cada vez más su atención, según una de las personas.



La línea de dispositivos para niños ha estado en discusión a nivel interno durante al menos varios meses, dijeron las personas, quienes solicitaron que su nombre se mantuviera en reserva debido a que el tema es de carácter privado.



Las fuentes no explicaron cómo los dispositivos de Fitbit más nuevos se diferenciarían de los productos existentes. No obstante, Fitbit podría hacer que estos rastreen la ubicación de los niños y cuenten con juegos para involucrarlos, basándose en las capacidades de los actuales aparatos de seguimiento de acondicionamiento físico que venden sus rivales. Los dispositivos para niños también pueden rastrear el nivel de azúcar.



Fitbit se está asociando con Dexcom, compañía de monitoreo de niveles de glucosa, a fin de llevar los datos del dispositivo de Dexcom al último reloj inteligente de Fitbit.



Durante años, el presidente ejecutivo James Park ha dicho que su objetivo es transformar a Fitbit del fabricante de una icónica pulsera cuenta pasos a una empresa de salud digital.



La firma ha estado tratando de diversificarse en los últimos años -desplegando básculas de baño inteligentes, aplicaciones de salud y un nuevo reloj inteligente- a medida que Apple Inc. comenzó a fabricar dispositivos portátiles de alta gama y la china Xiaomi Corp. fabricó productos más baratos.



A largo plazo, Park pretende ir más allá del hardware y pasar a un software que pueda ayudar a predecir resultados de salud para los usuarios.



A principios de este mes, Fitbit invirtió más de US$ 6 millones en Sano, una startup que trabaja en el desarrollo de un parche cutáneo para hacer un seguimiento del azúcar en la sangre.



Con un valor en torno a los US$ 6, las acciones de Fitbit valen menos de un tercio del precio de US$ 20 que alcanzaron en su oferta pública inicial en 2015.



Juego de niños

En los últimos años, el mercado de dispositivos que ayudan a los padres a seguir la salud de sus hijos ha crecido enormemente. Gartner Inc. estima que el 30 por ciento de los envíos totales de relojes inteligentes en 2021 serán generados por dispositivos dirigidos a niños de entre 2 y 13 años de edad.



El abarrotado mercado incluye compañías establecidas como Garmin y Xiaomi, que fabrican dispositivos que los niños pueden llevar puestos, y startups como Neebo, cuyos productos rastrean los signos vitales de los bebés.



Sin embargo, algunas compañías ahora enfrentan una repercusión negativa por permitir que los jóvenes tengan demasiado acceso a la tecnología.



Dos grandes accionistas de Apple han manifestado su preocupación de que las cualidades fascinantes del iPhone hayan fomentado una crisis de salud pública que podría dañar a los niños, mientras que Francia también ha tomado medidas para prohibir los teléfonos inteligentes en las escuelas en el caso de estudiantes menores de cierta edad.