Este viernes, el dólar se ubicó en S/ 3.969 en el mercado interbancario, lo que significa que se mantiene en niveles récord históricos en medio de un complicado contexto político. Desde las fintech de cambio de divisas refieren que esta tendencia al alza del tipo de cambio se viene dando desde el 15 de junio y tuvo un mayor impulso desde el viernes pasado.

A la indefinición de los resultados electorales para conocer al próximo gobierno, se le suma que la semana anterior el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, deslizó la posibilidad de no continuar en el cargo. Asimismo, hubo un efecto porque la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, ante un efecto inflacionario, anunció que movería las tasas de interés. Sin embargo, luego aclaró que mantendrán una posición conservadora, y no habrá un alza brusca.

Asimismo, el precio del cobre tuvo una ligera caída, y eso hizo que suba el tipo de cambio. “Estos inputs que hemos identificado hacen que haya una tendencia alcista, incluso estuvo marcándose a S/ 4 el jueves y lo llegamos a colocar a ese precio de venta, sin embargo, con las horas fue retrocediendo ligeramente”, comenta Nathaly Castañeda, CEO de Cambia FX.

Estima que superar la barrera de los S/ 4 traerá consecuencias tanto para quienes mantienen deudas en dólares, como préstamos hipotecarios o vehiculares, y para los pequeños importadores.

En tanto, Matías Maciel, CFO y cofounder de Rextie cree que si la indefinición política continúa se romperá la barrera de los S/ 4, pero tampoco cree que suba mucho más. Agrega que “el tipo de cambio que vemos hoy en el mercado ya incorpora una victoria de Perú Libre, ya se da por descontado”.

Transacciones

En cuanto a transacciones, Maciel ha percibido que en el segmento de personas el volumen sigue siendo alto, mientras que a las empresas se les ve más cuidadosas y estratégicas.

Una constante en los dos últimos meses es que el volumen de operaciones creció entre 30% y 40%. Se debe al llamado a la acción que representa un escenario como el que vivimos donde hay gente que compra dólares cuando está barato y con un precio alto histórico aprovecha para vender. Cuando hay volatilidad se genera un mayor número de operaciones, refiere.

En esa línea, indica que el volumen de transacción también subió. En personas el promedio era de US$ 1,100 por operación y ahora el monto promedio es de US$ 1,500. Mientras que las empresas antes hacían un volumen de US$ 12,000 por operación y ahora está más cerca a los US$ 15,000.

En el caso de Cambia FX, Castañeda explica que las personas que están vendiendo dólares a un buen precio son las que están equiparando el volumen de transacciones. Y todavía hay expectativa de que pueda bajar para seguir comprando.

“Las circunstancias nos han hecho generar mayor número de transacciones, y acabamos de llegar al hito de los mil millones negociados. En su momento, se daban más operaciones de compra de dólares con una alta demanda. Sin embargo, en esta semana puntual pasó lo contrario, están vendiendo sus dólares para pagos puntuales en soles”, añade.

Por su parte, Omar Azañedo, fundador de Noncash, coincide en que la volatilidad del dólar responde a que poco a poco se está dando la aceptación de que el candidato Castillo sería proclamado ganador de las elecciones. Y sostiene que es posible que hubiese sido peor que gane de golpe.

A su vez, pronostica que el tipo de cambio del dólar va a seguir alto, “porque no es solo en Perú donde se está viviendo esto, casi todas las monedas de la región se han depreciado, incluso el euro”. Detalla que las operaciones en la fintech que dirige crecieron en casi un 50% entre marzo y mayo.