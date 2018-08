FBI advierte sobre posible ataque masivo en cajeros automáticos

El FBI informó que se espera un ataque global a cajeros automáticos llevado a cabo por hackers capaces de clonar tarjetas. La agencia sostuvo que hay indicios de que cibercriminales se están preparando para realizar un ataque coreografiado a escala global. Si se concreta sería uno de los peores ataques de la historia.

Modalidad

Los atacantes podrían simplemente ir a cualquier cajero en cualquier parte del mundo y sacar dinero de manera ilimitada, según el FBI.

Pero el ataque no se realizaría directamente en cajeros, sino que se estima que los atacantes han conseguido hackear un banco o un procesador de pagos con tarjeta. Así, estos clonarían tarjetas para que el cajero las identifique como originales.

Si el ataque se realiza de manera sincronizada, los ciberdelincuentes podrán sacar dinero al mismo tiempo en distintos cajeros del mundo.

A su vez, la agencia estadounidense asegura que los atacantes tienen el apoyo de cómplices que reciben copias de tarjetas para usarlas a una determinada hora.

Antecedentes

Según Krebs on Security, estos ataques suelen llevarse a cabo durante los fines de semana, justo después del cierre de las instituciones.

Algo similar afectó al The National Bank of Blacks­burg entre 2016 y 2017 con una “operación ilimitada”. En aquella oportunidad, los ladrones se llevaron más de US$ 2 millones.

Estas operaciones suelen ser fruto de un malware en los sistemas de bancos o procesadores de pagos.

El Observador de Uruguay

​​Red Iberoamericana de Prensa Económica