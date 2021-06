La hora que Fastly Inc. duró caído recordó qué tan expuestos están los sitios web más grandes del mundo al impacto de interrupciones que varían desde un simple error humano hasta un ciberataque coordinado.

La falla en Fastly, que ayuda a los sitios web a cargar sus páginas más rápido, dejó gran parte de la red fuera de línea el martes. Sitios web de noticias como CNN, New York Times y Bloomberg News, de servicios como Amazon.com Inc., Shopify Inc. y Stripe Inc., además de sitios de grandes empresas como Spotify y Reddit, quedaron sin conexión. Los servicios digitales del Gobierno del Reino Unido tampoco estuvieron disponibles durante un período.

Grandes sitios comenzaron a informar problemas alrededor de las 10:30 a.m., hora del Reino Unido, el martes, según Downdetector, que rastrea las interrupciones de los servicios.

Fastly identificó un problema con su red de entrega de contenido y anunció que estaba implementando una solución solo 46 minutos después de reconocer que había una falla. Los sitios comenzaron a funcionar poco después.

No obstante, la serie de fallas en la web convirtió una simple “configuración de servicio” en una interrupción global que afectó tanto a grandes empresas como a pequeños usuarios.

¿Qué hace Fastly?

Fastly es uno de varios servicios de alojamiento de sitios web y aplicaciones de alto nivel que las grandes empresas utilizan para ofrecer contenido a millones de usuarios simultáneamente.

En lugar de alojar todo el contenido del sitio web en un único conjunto de servidores en una ubicación, el modelo de “informática periférica” de Fastly coloca los servidores en docenas de ubicaciones, lo que permite que los sitios web ofrezcan páginas a los usuarios desde ubicaciones físicas más cercanas a ellos. Esto reduce el tiempo de espera, acelera el tiempo de carga de la página y distribuye los procesos entre servidores individuales.

Estas configuraciones amplias y complejas están a cargo de unas pocas empresas, como Fastly, Cloudflare Inc. y Akamai Technologies Inc. El mercado global de computación de borde fue valorado en US$ 4,680 millones en el 2020 y se espera que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta del 38.4% del 2021 al 2028, según un análisis reciente de Grand View Research.

Si bien estas configuraciones suelen funcionar perfectamente, su complejidad significa que incluso un simple error en un archivo de configuración puede desatar reacciones en cadena. Para los usuarios, la mayoría de los cuales rara vez necesita pensar en como funciona internet, eso puede chocar.

“La gente cree que de alguna manera las cosas no se rompen. Al final del día, es un computador ubicado en una sala de servidores con diferentes componentes que pueden no funcionar”, dijo Mehdi Daoudi , cofundador y director ejecutivo de Catchpoint, una plataforma tecnológica que supervisa el rendimiento de sitios web.

“La forma en que se construyen las redes, corte puede caer en cascada rápidamente. Es un efecto dominó“, agregó.

No hay evidencia que sugiera que los problemas de Fastly el martes hayan sido el resultado de un ciberataque malicioso. Pero las interrupciones generalizadas a menudo son el resultado de ataques de hackers y no siempre son culpa de las empresas que alojan el contenido.