Facebook vs Apple: un lío de 'gigantes' por el escándalo de la privacidad

El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, sostuvieron un duelo de críticas a raíz del escándalo por las fallas de privacidad que permitieron a la firma Cambridge Analytica obtener datos personales de 50 millones de usuarios de la red social para ser empleados con fines políticos.

Desde el escándalo, Cook habló en público en dos ocasiones, dejando en claro su rechazo a las políticas aplicadas por Facebook.

Durante su participación en el Foro de Desarrollo de China en Pekín, Cook dijo que pese a ser partidario de la autorregulación se ha llegado a una situación tan extrema que "probablemente sea necesaria una normativa bien elaborada".

"La capacidad para que cualquier persona pueda conocer lo que has estado visitando en internet durante años, quiénes son tus contactos, quiénes son los contactos de ellos, las cosas que te gustan y te disgustan, y cada detalle íntimo de tu vida -desde mi punto de vista- no debería existir", señaló.

Según el portal BBC Mundo, en una entrevista con la cadena estadounidense MSNBC, Cook señaló que las empresas tecnológicas como Apple podrían hacer "una tonelada de dinero" si quisieran sacar provecho de la información de sus clientes.

"Hemos decidido no hacerlo… para nosotros, la privacidad es un derecho humano", señaló.

Apple obtiene la mayor parte de sus ganancias de la venta de teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras, así como de servicios asociados tales como la venta de espacio de almacenamiento en línea.

Este modelo de negocio contrasta con la de muchas otras empresas tecnológicas como Google, Twitter o Facebook, cuyas ganancias proceden básicamente de la publicidad.

Además, Cook aseguró que lo ocurrido con Facebook había sido "una invasión de la privacidad" para traficar con las vidas personales de los usuarios.

Preguntado sobre qué haría él si estuviera en el lugar de Zuckerberg fue tajante: "Yo no estaría en esa situación".

Habla Mark

La respuesta no se hizo esperar y en una entrevista concedida a Vox sobre el escándalo de privacidad, Zuckerberg dijo que sugerir que a Facebook no le importan sus usuarios por el hecho de que no pagan por usar esa red social era algo "extremadamente simplista".

"Encuentro ese argumento -de que si no estás pagando entonces de alguna manera no nos preocupamos por ti- extremadamente simplista y nada alineado con la verdad", afirmó en respuesta a Cook.

"La verdad aquí es que si quieres construir un servicio que ayude a conectar a todas las personas en el mundo, entonces hay mucha gente que no cuenta con dinero para pagar", agregó.