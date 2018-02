Facebook prueba botón de 'desacuerdo' para juzgar comentarios

Facebook Inc. está probando un botón que permitiría a los usuarios mostrar su desacuerdo a los comentarios públicos de otras personas.

El botón, que simplemente dice ' downvote' (voto en contra), aparece a la derecha de las opciones 'me gusta' y 'responder' debajo de un comentario.

El botón tiene el objetivo de notificar a Facebook sobre comentarios irrespetuosos o engañosos.

La mayor red social del mundo está probando el botón a corto plazo en un porcentaje pequeño de usuarios en Estados Unidos y en la actualidad no afecta la prominencia de una publicación en una lista de comentarios, dijo un representante de la compañía.

Una introducción más amplia del botón iría en contra de la postura previa de Facebook, que había argumentado que un botón de rechazo o desaprobación difundiría negatividad en la red social.

En un replanteamiento del botón 'me gusta' en el 2016, por ejemplo, la red social agregó una lista de otras reacciones, como 'me encanta' o 'me entristece', para mostrar emociones en respuesta a una publicación en lugar de juicios acerca del comentario.

Daily Beast informó previamente acerca de esta prueba. La función es similar a la que se utiliza en la plataforma digital Reddit.

"No estamos probando un botón de 'no me gusta'", dijo la compañía en un comunicado. "Estamos explorando una función para que las personas nos envíen su reacción sobre los comentarios en publicaciones de páginas públicas".