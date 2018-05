Facebook es más ‘pesimista’ tras escándalo de datos, dice su CTO

Facebook Inc. tiene una “visión mucho más clara y más pesimista” de todo lo malo que puede ocurrir en la red social desde el escándalo de la filtración de datos de Cambridge Analytica, dijo el director de tecnología Mike Schroepfer.

En el pasado, Facebook se abocaba a lograr que su producto llegara a todas las personas posibles y luego resolver cualquier problema que surgiera. Pero está repensando su enfoque en el contexto de una reacción mundial: los críticos acusan a su algoritmo de noticias de difundir desinformación y contenido terrorista entre sus más de 2,000 millones de usuarios.

Políticas laxas sobre la forma de compartir datos con terceros llevaron a la filtración de información sobre unos 87 millones de personas a la consultora Cambridge Analytica, lo que contribuyó a la elección de candidatos republicanos, incluido el presidente Donald Trump.

“Es el mayor cambio que yo haya visto en la compañía”, dijo Schroepfer en la Code Conference de Rancho Palos Verdes, California. “El gran cambio cultural es que la gente tiene que pensar en esas cosas antes de construirlas, no después”.

Schroepfer compareció durante horas para prestar testimonio ante los legisladores del Reino Unido, después que el máximo responsable Mark Zuckerberg hiciera lo mismo en los Estados Unidos.

Luego de que se conociera la filtración de Cambridge Analytica, Facebook revisó las políticas de datos de todos sus productos para cerrar todos los posibles hoyos.

Suspendió 200 aplicaciones potencialmente problemáticas que utilizaban sus datos. Pero la empresa tiene que trabajar para recuperar la confianza de sus usuarios, dijo el director de tecnología.

“Leemos las noticias todos los días y vemos que todos están enojados con nosotros y nos critican públicamente”, señaló.

Hasta Tim Cook, el CEO de Apple Inc., le lanzó un golpe a Facebook este año, cuando dijo que no estaría en la misma situación de Zuckerberg porque no tiene un modelo de negocio que dependa de los datos de los usuarios.“Es fácil golpear a alguien cuando está caído”, dijo Schroepfer.

Pese a que Facebook recibió críticas de los consumidores y los reguladores, sus acciones han subido más de 5% en lo que va del año.