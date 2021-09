Facebook anunció este martes dos nuevos modelos de sus dispositivos de videollamada Portal, incluida su primera versión portátil.

La compañía de redes sociales también informó que estaba probando con varias firmas estadounidenses un servicio para que las empresas administren de forma remota las cuentas de trabajo y los dispositivos.

Facebook dijo que el Portal Go portátil costará US$ 199 y el Portal+ de pantalla grande, la última generación del producto, costará US$ 349. Ambos comenzarán a venderse el 19 de octubre.

Facebook no ha proporcionado números de ventas específicos de Portal, pero una portavoz señaló que hubo un aumento en las ventas y el uso durante la pandemia de la COVID-19, en la cual muchas empresas cambiaron al trabajo remoto y más personas se quedaron en casa bajo las medidas de confinamiento. Facebook obtiene la gran mayoría de su dinero de los anuncios digitales.

La compañía, que está bajo el escrutinio de reguladores y legisladores globales por su enfoque de seguridad, privacidad y contenido en todos sus servicios, lanzó su primera línea de Portal en el 2018.

Los dispositivos de pantallas inteligentes, una de las incursiones de Facebook en la venta de hardware, permiten que los usuarios realizan videollamadas con cámaras que siguen automáticamente a los usuarios por una habitación.

Las actualizaciones en los nuevos modelos anunciados el martes incluyeron un “modo doméstico”, que permite a los usuarios compartir Portal y controlar el acceso de otros a sus contactos y aplicaciones, y una forma de ver televisión a través del producto con otras personas que no están usando un dispositivo Portal.

Asmismo, Facebook anunció que comenzaría a agregar soporte para Microsoft Teams en Portal en diciembre.