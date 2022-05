Facebook está dispuesto a explorar nuevas alternativas, incluso aquellas que puedan conquistar, en alguna medida, a los defensores de la privacidad. Y es que la compañía está desarrollando una aplicación móvil para contribuir a que los usuarios puedan interactuar de manera anónima.

De tal manera, los cibernautas no necesitarán emplear sus nombres reales, por lo que podrán charlar sobre diversos temas sin tapujos. Es preciso aclarar que el app es independiente a las demás aplicaciones de la red social.

Al menos, eso fue lo que "dijeron dos personas informadas sobre los planes de Facebook, que hablaron bajo la condición de que se mantuviera su anonimato porque no estaban autorizadas para dar luces sobre el proyecto", reveló el diario The New York Times recientemente en una extensa publicación.

Se espera que la aplicación sea lanzada en las siguientes semanas. Entretanto, el proyecto está siendo liderado por Josh Miller, director de producto de Facebook que se unió a la compañía cuando adquirió Branch. Las fuentes revelaron, en ese sentido, que Miller y su equipo han estado enfocados en el desarrollo del producto desde el año pasado.

Por su parte, el Times intentó ponerse en comunicación con Facebook pero no tuvo éxito. "Un portavoz dijo que la compañía no hace comentarios sobre rumores o especulaciones. El señor Miller no respondió a una solicitud por correo electrónico para hacer comentarios".

No obstante, quedan muchas incógnitas al respecto. No está claro cómo la nueva aplicación va a interactuar con el sitio principal de Facebook ni cómo la empresa protegerá a los usuarios de los spammers o trolls que podrían explotar el nuevo servicio.