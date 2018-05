La incursión de Facebook Inc. en el negocio de las citas en línea es un intento por unir a las personas aún más estrechamente a la red social. Tiene sentido luego de que se apagara la chispa de su relación con sus 2,100 millones de usuarios. Pero hay algo que Mark Zuckerberg podría hacer para que este nuevo rival de Tinder sea aún más innovador: cobrar por ello.

En la conferencia anual de desarrolladores del gigante de las redes sociales, Zuckerberg dijo: "Queremos que Facebook sea un lugar donde puedas entablar relaciones significativas". Sin embargo, dada toda la controversia sobre su manejo de los datos de los usuarios, la empresa sigue reparando sus propios vínculos con su base de clientes. Muchos usuarios aún desean ver evidencia de un cambio antes de renovar su compromiso.

Eso no quiere decir que Facebook no tendrá éxito con esto, ya sea que cobre o no. Zuckerberg dice que tiene al menos 200 millones de miembros que son solteros.

Es solo que a raíz del escándalo de Cambridge Analytica, el multimillonario está bajo presión real para reducir su gran dependencia del uso de datos personales para vender anuncios. Si toma en serio esas preocupaciones, estaría buscando formas diferentes de rentabilizar con todos esos usuarios. Facebook Dating sería un buen punto de partida.

Por desgracia, esto seguramente no sucederá. El negocio publicitario de Facebook es tan exitoso debido a que es un modelo único que adapta su escala tan fácilmente con poca supervisión humana. Agregar servicios pagados por separado necesitaría más personal y arruinaría la pureza del modelo de ingresos.

Las aplicaciones de citas y sitios web como Match.com y Tinder cobran tarifas de membresía y suscripción para desbloquear algunas funciones, como deslizamientos ilimitados. Su compañía matriz Match Group Inc. tuvo ventas de US$ 1,300 millones el año pasado, alrededor del 3% de los ingresos totales de Facebook, pero generó un saludable margen neto de 33%. No sorprende que las acciones de Match cayeran en picada después de la bomba de Zuckerberg.

El problema para Facebook es que necesitaría un conjunto de productos adyacentes similares, incluso para comenzar a reducir el dominio del negocio publicitario, que representa el 98% de las ventas. El desarrollo de tales servicios pagados necesitaría una fuerte inversión, lo que diluiría los cuantiosos retornos sobre el capital de Facebook. En cambio, esperará que las citas conduzcan a un compromiso.

La gente está cada vez menos enamorada de la red social: el tiempo que pasan allí disminuyó un 5% en el trimestre de diciembre, y Zuckerberg elocuentemente no compartió esos datos para los tres meses hasta marzo. Una herramienta de citas inevitablemente aumentará los números de participación, particularmente en ese grupo de edad crítico de entre 18 y 35 años tan querido por los anunciantes.

Hay pocas dudas de que las citas beneficiarán el negocio de Facebook, lo que mantendrá contentos a los inversores. Pero para algo más a largo plazo, Zuckerberg debería deslizar a la derecha para algunas fuentes alternativas de ingresos.