Facebook dará menos apoyo directo a la campaña de Trump en 2020

Facebook Inc. dijo que en futuras campañas presidenciales retirará el tipo de apoyo directo que la red social proporcionó a Donald Trump en su carrera de 2016, una relación que fue objeto de escrutinio por parte del Congreso.

La compañía continuará ofreciendo soporte técnico y formación básica para campañas de candidatos y organizaciones políticas, pero no visitará sedes de campaña con tanta frecuencia ni proporcionará tanto apoyo estratégico como lo hizo para Trump antes de las elecciones de 2016. En cambio, los directivos de Facebook dijeron que están trabajando para mejorar el sitio web de publicidad política en los que da consejos gratuitos a campañas en general.

La red social se vio obligada a responder a preguntas de políticos estadounidenses sobre si apoyaba más a Trump que a su oponente demócrata, Hillary Clinton, después de que Brad Parscale, director digital del Partido Republicano en 2016, dijo que los anuncios pro-Trump compartidos en Facebook ayudaron su estrategia. Este empuje adicional fue crucial para la victoria de Trump, dijo Parscale al programa de noticias de CBS "60 Minutes".

Facebook dijo al Congreso que "ofreció el mismo apoyo" a ambas campañas. La campaña de Trump aceptó, y la de Clinton no.

En un análisis interno de la compañía, al que tuvo acceso Bloomberg a principios de este año, un experto en datos de Facebook explicó que la campaña de Trump era "más compleja que la de Clinton y aprovechó mejor la capacidad de Facebook para optimizar los resultados". El informe citaba compras de anuncios de la campaña Trump por US$44 millones de junio a noviembre de 2016, en comparación con US$28 millones de Clinton.

No está claro si Trump usará una estrategia similar para la campaña 2020, gestionada por Parscale actualmente. La campaña no está trabajando tan estrechamente con Facebook como lo hizo en 2016, aunque no descartó esa posibilidad, según una persona familiarizada con la estrategia de Trump.