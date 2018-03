Facebook contrata a exejecutivos de BuzzFeed y Pinterest para contenido de video

Facebook Inc contrató al exjefe de BuzzFeed Studios para liderar su contenido global de video y a un exejecutivo de Pinterest para encargarse de su plataforma Facebook Watch, según informaron los flamantes directivos en publicaciones por separado en redes sociales.

Las designaciones tienen lugar después de que la red social expandió sus ofertas de video en agosto del año pasado para competir en el mercado de la televisión.

El exjefe de BuzzFeed Studios Matthew Henick liderará la planificación y estrategia de contenido global en video de Facebook, según afirmó el propio ejecutivo en una publicación el lunes.

En tanto, Mike Bidgoli, quien trabajó por casi dos años en el sitio web de búsquedas basadas en imágenes y para compartir Pinterest, encabezará el equipo de productos de Facebook Watch, señaló en una publicación de blog en Medium.

Facebook Watch estuvo disponible inicialmente para un grupo limitado en Estados Unidos en las aplicaciones de la compañía en dispositivos móviles, internet y televisión, dijo la empresa en agosto del año pasado.

La programación varía desde baloncesto profesional femenino, a un programa de safaris y uno parental.

Facebook, con sede en Menlo Park, California, enfrenta un mercado de contenido de video con muchos competidores, donde redes tradicionales de televisión intentan sobrevivir ante nuevos actores como Netflix Inc, Prime Video de Amazon.com Inc y YouTube de Alphabet Inc, junto a Twitter Inc y Snap Inc.

Facebook firmó acuerdos el año pasado con los creadores de entretenimiento y noticias enfocadas en los millennials Vox Media, BuzzFeed, ATTN, Group Nine Media y otros para producir programas para su servicio de video como parte de sus esfuerzos para comprar y patentar contenido original.

