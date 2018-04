Facebook: Las acciones que Zuckerberg ordenó para proteger la información

- / -

FOTO 6 | 6. Cronología de implementación más rápida: Zuckerberg dice que todos los cambios en los anuncios de Facebook deben completarse meses antes de las elecciones de 2018, así como también para las próximas elecciones de este año en India, Pakistán, Brasil y, por supuesto, México. Ante los cuestionamientos de los legisladores, Zuckerberg insistió que Facebook es una compañía tecnológica, no una empresa de datos, financiera o de medios. “No puedo ser más claro que esto: nosotros no vendemos información de los usuarios. Así no funciona nuestra publicidad ni nuestro modelo de negocios”. Sin embargo, remarcó que las personas pueden controlar qué tipo de datos se puede compartir a través de su configuración y qué tipo de aplicaciones pueden tener acceso a su datos. (Foto: DA)