Para fabricantes japoneses de autos, el futuro del transporte involucra a Google y Uber

Los mayores fabricantes de automóviles de Japón están acogiendo el futuro. O tal vez se están rindiendo ante él.

Toyota Motor Corp. y Honda Motor Co. dominaron gran parte de las últimas décadas con su destreza en la fabricación industrial, produciendo millones de vehículos mientras que los nuevos rivales Google, Uber Technologies Inc. y Tesla Inc. se movían rápidamente para irrumpir en el mercado. Ahora los gigantes japoneses se están poniendo al día.

Cada uno de los fabricantes de automóviles se unió a un socio importante esta semana para impulsar los servicios de transporte compartido y vehículos con autoconducción. Preparándose para un futuro en el que los taxis robotizados eliminarán la necesidad de que las personas posean automóviles, las compañías están tratando de asegurarse de que seguirán desempeñando un papel importante, incluso mientras se encuentran rezagados en algunas de las tecnologías clave de última generación.

"El futuro de la movilidad está en los automóviles conducidos de forma automática. Esta es una competencia completamente nueva", dijo Vivek Vaidya, vicepresidente senior del sector automotor y de transporte de la consultora Frost & Sullivan en Singapur. "Por lo tanto, las asociaciones son el camino a seguir".

El miércoles, Honda llegó a un acuerdo con la filial de automóviles de autoconducción de General Motors Co., uno de los líderes en el campo. La compañía japonesa acordó realizar una inversión de capital de US$ 750 millones en GM Cruise LLC, además de desembolsar US$ 2,000 millones durante 12 años en el desarrollo y despliegue conjunto de vehículos autónomos.

El jueves, Toyota dijo que se asociará con SoftBank Group Corp. para el desarrollo de tecnología para automóviles de transporte compartido y autoconducción. Si bien la asociación se centrará inicialmente en los servicios de transporte a pedido en Japón, el fabricante de automóviles dijo que hay miras a ampliar la colaboración a nivel mundial con el gigante de la tecnología, que es uno de los inversionistas más influyentes en el transporte compartido.

"La industria automotriz se enfrenta a un cambio radical único en el siglo", dijo el presidente de Toyota, Akio Toyoda, a periodistas en Tokio. "Los amigos y aliados serán cada vez más importantes en la construcción de la sociedad de movilidad del futuro".

SoftBank tendrá un poco más del 50% de la empresa, mientras que Toyota controlará el resto. La capitalización inicial será de 2,000 millones de yenes (US$ 17.5 millones) y a la larga alcanzará los 10,000 millones de yenes, según sea necesario, dijeron. SoftBank y Toyota señalaron que prevén que la empresa ofrecerá una variedad de servicios, como vehículos de despacho de comidas en los que se preparan los alimentos en el trayecto, servicios de traslados para hospitales donde se pueden realizar exámenes médicos a bordo, y oficinas móviles.

Otro fabricante de automóviles japonés, Nissan Motor Co., podría colaborar con Renault SA, su socio en alianza, y Daimler AG, en ofertas de movilidad, así como también en autos de autoconducción y conectados, dijo el miércoles en París Carlos Ghosn, presidente de Renault-Nissan.

Los acuerdos muestran la urgencia que tienen los fabricantes de automóviles japoneses por obtener la tecnología necesaria para transformar el automóvil de hoy en un módulo de transporte autónomo. Mientras que los fabricantes de automóviles han tomado medidas para desarrollar la tecnología de conducción automática, la filial Cruise de GM, junto con Waymo, filial de vehículos autónomos de Google, propiedad de Alphabet Inc., se consideran los líderes en el campo, mientras que Uber y Tesla también están avanzando en el sector de los vehículos autónomos.

Una pregunta importante para Honda y Toyota es si han elegido a los socios correctos. Waymo, que este año se asoció con Jaguar, de Tata Motors Ltd., y amplió su alianza con Fiat Chrysler Automobiles NV, parece estar al menos un año más adelante que la competencia en su tecnología autónoma.

Sin embargo, la estrategia más arriesgada de todas sería luchar contra la tendencia en lugar de trabajar activamente para darle forma, según Koji Endo, analista de SBI Securities.

"Los autos compartidos no son el negocio preferido de Toyota, ya que podría afectar la demanda de automóviles propios", dijo Endo. "Sin embargo, como parte de los servicios de movilidad a largo plazo, Toyota no tiene la opción de ignorarlo, por lo que debería ser proactivo para liderar el negocio.