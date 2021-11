Por Tae Kim

Es transitorio. Ese parece ser el mensaje que los inversionistas están enviando a medida que empujan los índices del mercado a nuevos máximos diarios justo después de que varias empresas tecnológicas advirtieran que los cuellos de botella de las cadenas de suministro, la escasez de mano de obra y los problemas de entrega afectarían los resultados de la temporada navideña.

Pero los inversionistas podrían estar obviando algo. Los resultados decepcionantes de tres compañías clave de chips podrían significar que se están formando grietas en torno a la narrativa alcista. Y pueden llegar a ser las señales de advertencia de que este repunte está llegando a su fin.

Miremos a Texas Instruments Inc. La importante empresa de semiconductores vende los chips básicos que forman parte de los productos en casi todos los sectores de la economía, desde el de los automóviles y fábricas hasta el de la electrónica de consumo.

La naturaleza amplia de los más de 100,000 clientes de la empresa la convierte en un referente económico razonable.

Es por eso que se provocó revuelo cuando la administración de la compañía señaló la semana pasada que observó un cambio de comportamiento notable en los patrones de pedidos de los clientes.

Además de proporcionar un pronóstico menor de lo esperado para el trimestre que finaliza en diciembre, Texas Instruments dijo que los clientes ahora estaban siendo “más selectivos” al solicitar entregas urgentes de chips. Esto estaba sucediendo, dijo la compañía, en todas las industrias y geografías. Las acciones de la compañía cayeron un 5% el día después de su informe.

Texas Instruments no fue la única que dio malas noticias. El jueves pasado, el fabricante de discos duros y memorias flash Western Digital Corp. sorprendió a los inversionistas con una proyección de ganancia por acción ajustada aproximadamente un 20% por debajo de las expectativas, lo que hizo que sus acciones cayeran un 9% al día siguiente.

Esto ocurrió después de que el fabricante de chips de memoria Micron Technology Inc. también proporcionara una perspectiva peor de lo esperado a fines de setiembre. No a todas las empresas de semiconductores les está yendo mal.

Nvidia Corp. está prosperando con sus chips gráficos más caros y complejos que se benefician del crecimiento a largo plazo del sector de los juegos y la inteligencia artificial, mientras que Advanced Micro Devices Inc. está prosperando al quitarle participación de mercado a Intel Corp. gracias a sus procesadores de servidores de mejor rendimiento.

Pero Western Digital y Micron fabrican chips más baratos y orientados a los productos básicos que se destinan a una variedad de mercados finales. Su amplio uso también las convierte en un buen indicador de las tendencias económicas. Las dos empresas se defendieron diciendo que la debilidad no se debía a la demanda, sino principalmente a la escasez de otros componentes que experimentaban sus clientes.

No cuadra. Primero, los precios de los chips de memoria han estado cayendo durante meses. Si esto fuera un fenómeno de corto plazo, los compradores aparecerían en algún momento.

En segundo lugar, los principales sitios web de minoristas, incluidos Microcenter, Best Buy Co. Inc. y Costco Wholesale Corp., muestran una gran cantidad de computadoras portátiles y otros dispositivos con descuento en stock. Se siente como si los fabricantes de chips estuvieran dando excusas y culpando a factores externos de su deficiente desempeño mientras esperan que las cosas cambien más adelante.

La industria de los semiconductores es conocida por tener tendencias cíclicas. Durante los repuntes, las empresas tienden a “superar y elevar” el consenso de Wall Street, lo que significa que informan resultados mejores de lo esperado y aumentan sus pronósticos. Luego, cerca del pico del ciclo, las empresas suelen fabricar en exceso y los clientes tienden a pedir más chips de los que necesitan.

Ahí es cuando el ciclo se invierte, lo que conduce a un exceso y a la caída de los precios. ¿En qué más nos debemos fijar para confirmar que se está produciendo una recesión? En empresas que no cumplen sus objetivos, junto con un aumento de los inventarios en sus balances y un deterioro de los márgenes de ganancia.

La combinación de la caída de los precios de los chips, los cambios en el comportamiento de los pedidos y los pronósticos decepcionantes parecen señales de alerta. Siempre es posible que las explicaciones de la escasez de componentes resulten ser precisas y que la demanda regrese el próximo año. Pero no contaría con eso.