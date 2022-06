El navegador de internet Explorer, que entró en servicio hace 27 años como un componente del paquete en Windows 95, pasará al retiro desde mañana miércoles, en una transición al “Edge” de Microsoft.



El gerente general de Microsoft Edge Enterprise, Sean Lyndersay, dijo que “el futuro del internet Explorer en Windows 10 está en Microsoft Edge”, cuando hizo el anuncio oficial en mayo.



Según Lyndersay, “Microsoft Edge no solo ofrece una experiencia más rápida, segura y moderna que la búsqueda en Internet Explorer, sino que es también capaz de encarar una preocupación clave: la compatibilidad con sitios y aplicaciones más viejas”.



De modo que quienes se han habituado al Explorer -incluida una generación de usuarios nacida después el 24 de agosto de 1994- no deberían tener problemas en ir de la mano en la transición al Edge que incluye un “IE mode” que guía el proceso.



La jubilación de Explorer 11 afecta a apps en versiones específicas de Windows 10, y no estará disponible en el Windows 11 donde el navegador por omisión es Edge.



Según la empresa “en el caso de los sistemas operativos sustentados, Internet Explorer 11 seguirá recibiendo actualizaciones de seguridad y apoyo técnico durante el ciclo de vida de la versión de Windows en la cual esté instalado”.



Explorer alcanzó la cima de su popularidad en el 2003 con casi el 95% del uso de navegadores, pero desde entonces Microsoft encaró la competencia de otros servicios, y en el 2016 la firma suspendió el desarrollo de nuevas funciones enfocándose en un navegador nuevo.



En agosto del 2021, Microsoft 365 puso fin a su apoyo del Internet Explorer y Microsoft Teams había terminado su apoyo para el IE en noviembre del año anterior.