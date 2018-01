Expertos en el desarrollo infantil están exhortando a Facebook a que elimine una nueva aplicación de mensajes dirigida a los niños.

Varios expertos enviaron una carta al CEO de Facebook Mark Zuckenberg diciendo que los niños menores de 13 años, para quienes está pensada la aplicación, no están preparados para tener cuentas en las redes sociales, lidiar con las complejas relaciones online ni proteger su privacidad.

Facebook lanzó un servicio de mensajería gratis para niños en diciembre, diciendo que permite a los menores conversar con familiares y amigos que han sido aprobados por los padres. No les da a los niños cuentas separadas de Facebook o Messenger, sino que se les ofrece una extensión de la cuenta de sus padres, quienes pueden decidir con quiénes chatean sus hijos.

La empresa afirma que satisface la “necesidad de una aplicación para mensajes que permita a los chicos conectarse con la gente que quieren y también da a los padres el nivel de control que buscan”.

Los detractores de la iniciativa, sin embargo, la ven como una forma de captar una audiencia joven antes de que puedan vincularse con servicios rivales como Snapchat.

"Le apuntan a los chicos"

Un grupo de unos 100 expertos y organizaciones abocadas a temas vinculados con los niños cuestiona la afirmación de Facebook de que la aplicación, llamada Messenger Kids, cubre una necesidad. Psiquiatras, pediatras y maestros dicen en una carta que “Messenger Kids no responde a una necesidad, sino que está creando una”.

“Le apunta a chicos que no tienen acceso a cuentas en las redes sociales”, añade.

En otro pasaje se critica a Facebook por “tratar de captar niños con un nuevo producto”.

Facebook respondió con un comunicado en el que dice que la aplicación “ayuda a que padres e hijos dialoguen de una manera segura” y destacó que los padres “están siempre en control”. Subrayó asimismo que “no hay publicidad en Messenger Kids ”.

Facebook y los chicos

Varios expertos y gente de la industria están cuestionando el impacto de los teléfonos de usos múltiples y de las redes sociales en la salud y la paz mental de la gente, tanto niños como adolescentes y adultos. Sean Parker, el primer presidente que tuvo Facebook, dijo el año pasado que esa plataforma explota “vulnerabilidades de la psicología humana” y genera adicción. Numerosos empleados e inversionistas de la primera hora hacen afirmaciones similares.

Muchos preadolescentes ya encontraron la forma de acceder a Facebook y otras plataformas orientadas a los jóvenes como Snapchat e Instagram, otro producto de Facebook , a pesar de las restricciones que pueda haber en cada país. En Estados Unidos hay que ser mayor de 13 años.

Algunas empresas ofrecen a los padres la posibilidad de controlar el uso que les dan sus hijos. La nueva aplicación para niños, no obstante, parece dirigida a una audiencia más joven, de acuerdo con Josh Golin, director ejecutivo de Campaign for a Commercial-Free Childhood (Campaña por una infancia sin avisos).

“Parece algo que puede interesarle a alguien de seis o siete años”, declaró.

Agregó que la aplicación permite a los niños familiarizarse con la plataforma de Facebook “y posteriormente pasar a una versión más madura” de Facebook.

La pediatra Jenny Radesky dice que “se puede pensar que Facebook lanzó esta aplicación para captar usuarios cada vez más jóvenes”.

Eso es algo problemático, opinó, porque los niños menores no tienen las aptitudes cognitivas que les permiten pensar y regular sus pensamientos y acciones, y “darse cuenta de cuándo una tecnología persuasiva puede estar manipulándolos”.



Selfitis: un nuevo tipo de desorden mental