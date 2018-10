Exejecutivo de Amazon obtiene fondos para startup de marketing

Gradient.io, que ayuda a las marcas a anunciarse en Amazon.com, señaló que recaudó US$ 3.5 millones el martes, el más reciente ejemplo de exempleados del mayor minorista en línea que tratan de aprovechar sus conocimientos internos para nuevos negocios.

El veterano de la publicidad digital Bobby Figueroa dejó su empleo en Amazon.com Inc. en enero para fundar la empresa. Flying Fish Partners, firma cofundada por otro exejecutivo de Amazon, Frank Chang, lideró la ronda de financiación.

Figueroa apunta a aprovechar una ola de inversión en publicidad que se está dirigiendo hacia Amazon, donde comienza más de la mitad de todas las búsquedas de productos en línea y los productos patrocinados obtienen cada vez mayor visibilidad.

Los anunciantes invertirán US$ 4,610 millones en Amazon este año, más del doble que en el 2017, según EMarketer Inc, lo que pone de relieve la amenaza que Amazon ha comenzado a representar para líderes del mercado como Google y Facebook Inc.

Gradient, con sede en Seattle, espera que su mercado objetivo crezca a medida que los compradores trasladan su gasto desde las tiendas físicas hacia sitios web y dispositivos móviles. Las marcas invierten US$ 225,000 millones al año para comercializar sus productos en las tiendas –ya sea a través de descuentos o pagando a los minoristas por el espacio en estantes– y un mayor porcentaje de ese dinero se destinará a comprar visibilidad en plataformas digitales como Amazon, según la firma.

Los gerentes de cuentas de marketing convencionales carecen de las habilidades y herramientas necesarias para asegurar el primer lugar en los resultados de búsqueda de productos de Amazon, dijo Figueroa, quien dirigió las operaciones de publicidad global de la compañía.

El sitio cuenta con cientos de millones de productos y utiliza algoritmos para hacer coincidir las búsquedas de los compradores con los artículos. Es muy diferente a las tiendas físicas donde los gerentes de marca negocian por el mejor espacio en los estantes.

"La plataforma de Amazon está llena de cajas negras y algoritmos que determinan qué se muestra dónde y a quién", dijo Figueroa. "Ningún ser humano puede manejar todas las combinaciones de números, productos, palabras clave, ofertas y comprender y optimizar los mecanismos para competir en la plataforma de Amazon. Se necesitan máquinas que ayuden a lidiar con toda esa complejidad".

Gradient es el ejemplo más nuevo de negocios lanzados por exejecutivos y exgerentes de Amazon para ayudar a marcas y comerciantes a vender en el sitio. Otros son: