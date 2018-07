Ex guardaespaldas presidencial tiene otro protegido: el bitcoin George Sax, ex agente especial y alto funcionario del Servicio Secreto de EE.UU., ha empezado a trabajar para la compañía de criptomonedas británica Blockchain Ltd. como jefe de seguridad global.

Bitcoin George Sax estaba a cargo de la Oficina de Investigaciones del Servicio Secreto. (Foto: Bloomberg)