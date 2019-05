¿Un ex (empleado) con beneficios? Tres de diez tiene acceso a archivos de su anterior trabajo

Con muchas más compañías utilizando aplicaciones de colaboración, documentos en línea y servicios de intercambio de archivos, la inconmensurable cantidad de información ha provocado que sea cada vez más difícil determinar qué datos residen dónde, quién tiene acceso a ellos, cuándo y cómo.



El riesgo es, no obstante, que el "desorden digital" se puede convertir en más de un dolor de cabeza organizacional: no bloquear los datos a personas que ya no están autorizadas podría representar una desventaja hasta una amenaza para las empresas.

Y es que, a nivel regional, se ha detectado una proporción importante de empleados que acaban de dejar de laborar en una empresa y que no han sido desconectados de diversas fuentes de acceso a archivos. Entre estos, el servicio de correo electrónico corporativo, la aplicación de mensajería o los documentos de Google.

Específicamente, un tercio (33%) de profesionales todavía tiene acceso a los archivos y documentos de un empleador previo, según la nueva investigación de Kaspersky Lab ‘Sorting out digital clutter in business’ (Eliminando el desorden digital en los negocios).

Aún peor es la alta cantidad de colaboradores (80%) que no cree ser responsable de garantizar que los documentos relativos al trabajo como correos electrónicos, archivos y documentos tengan los controles o límites de acceso adecuados.

La situación es especialmente preocupante, ya que estos bienes incluyen propiedad intelectual, secretos comerciales u otros datos protegidos o confidenciales. Pues el 72% admitió trabajar con documentos que contienen diferentes tipos de datos confidenciales.

Desorden digital reduce efectividad

El estudio también encontró que, debido al desorden de los datos digitales, los empleados necesitan más tiempo para encontrar el documento o los datos correctos almacenados en diferentes lugares.

Así, en principio, al 57% del personal de oficina le resulta difícil localizar un documento o archivo durante su trabajo. Mientras que una cantidad similar (58%) le proporciona a un mismo dispositivo un uso para lo laboral y lo personal.



Esto quiere decir, según Kaspersky Lab, que la información contenida puede ser duplicada o quedar desactualizada, lo que genera confusión y posibles errores en el trabajo.