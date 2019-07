¿Cómo evitar que su teléfono lo estrese? La psicología tiene la respuesta

Los smartphones cambiaron la vida de todas las personas, nos ayudan a estar conectados en todo momento, nos abrieron las puertas a la información y a las vidas de millones de personas que comparten todo en sus redes sociales, podemos contactar a alguien con un simple mensaje y tener conversaciones con varias personas a la vez. Sin duda, es una herramienta que ha facilitado la vida de muchos.

Pero, como todo en la vida, todo en exceso es malo. El exceso de información, comunicación y conectividad está generando que las personas tengan más estrés que nunca. En la actualidad, son muchas las personas que dependen completamente de los aparatos tecnológicos. Según los expertos en psicología el 50% de la población joven tiene adicción a ellos, lo que les produce estrés.

En tanto, los expertos en tecnología Imran Rashid y Soren Kenner dicen en su libro ‘Offline: Free your mind from smartphone and social media stress’ que si queremos disminuir el estrés en nuestras vidas, tenemos que empezar controlando nuestra adicción al teléfono, y tienen algunos consejos para lograrlo.

Expertos señalan que si queremos disminuir el estrés, tenemos que empezar controlando nuestra adicción al teléfono. (Foto: Shutterstock)

No caiga ante la tentación de las notificaciones

Las notificaciones constantemente lo obligan a voltear hacia su teléfono, lo distraen y producen ansiedad cuando sabe que está esperando un mensaje que no llega. Escuchar el sonido o sentir la vibración lo hace revisar el teléfono como si su vida dependiera de ello y eso alimenta su adicción. Rashid y Kenner recomiendan apagar las notificaciones por completo, así usted tiene el control sobre cuando entra o abre una app, una red social o revisa sus mensajes.

No use el teléfono antes de dormir

El estrés y la ansiedad afectan los patrones de sueño y pueden producir insomnio, en especial si alguna historia lo atrapa y no puede dejar de ver o leer, pese a saber que debería estar durmiendo. Kenner y Rashid recomiendan comprar un despertador “a la antigua” y dejar su teléfono cargando en otro lugar, así nada lo va a despertar ni va a poder estirar la mano para tomarlo a media noche.

Cree un horario

Es importante limitar el tiempo que pasa en las redes sociales, los expertos recomiendan establecer horas en las que puede revisar su teléfono y evitar usarlo en otros momentos, así puede concentrarte en las tareas que debe hacer, sin interrupciones, y evita que el teléfono consuma todo su tiempo.