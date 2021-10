El lapso que los fabricantes de automóviles y otras empresas deben esperar para recibir sus pedidos de chips volvió a aumentar en setiembre, lo que indica que la escasez de semiconductores continuará obstaculizando la recuperación económica mundial provocada por la pandemia de COVID-19.

La brecha entre hacer un pedido de semiconductores y recibir el envío, conocida como plazo de entrega en la industria, sumó otros cinco días en setiembre para alcanzar un promedio de 21.7 semanas, según una investigación de Susquehanna Financial Group.

Esa espera se ha incrementado durante nueve meses consecutivos y es, por lejos, la más larga desde que la firma comenzó a rastrear los datos, en el 2017.

El analista de Susquehanna Chris Rolland escribió que los plazos de entrega de los microcontroladores volvieron a crecer drásticamente, una señal amenazadora para los fabricantes de automóviles que se han visto muy afectados por la crisis.

Proveedores clave como NXP Semiconductors NV, Texas Instruments Inc., Infineon Technologies AG, ON Semiconductor Corp. y Microchip Technology Inc. reportaron los mayores plazos de entrega de los que se tenga registro.

“Recientes revisiones de distribuidores sugieren que no habrá estabilización en el 2021, y quizás los cortes de energía en China generen nuevos cuellos de botella en la cadena de suministro”, escribió Rolland .

La escasez de semiconductores ha afectado duramente a los fabricantes de automóviles justo cuando la integración de nueva tecnología y la transición a los vehículos eléctricos se vuelven campos de batalla clave en la competencia.

AlixPartners, una firma de consultoría global, estimó el mes pasado que la industria automotriz mundial perderá alrededor de US$ 210,000 millones en ventas solo en 2021.