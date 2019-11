Cuidar tus datos personales en el ciberespacio parece tarea imposible, más cuando cada movimiento que hagamos suma a la huella digital que se almacena desde que abrimos una red social.

Conversamos con Jorge Zeballos, gerente general de Eset Perú, sobre los costos de la filtración de datos en el ciberespacio y las prevenciones que deberíamos tomar en cuenta para evitar fugas de datos.

“Tenemos que reconocer que como individuos tenemos un valor en el ciberespacio. Mi identidad es valiosa e importante, por lo que debemos cuidarla”, expresó Zeballos.

El gerente general de Eset Perú dijo, además, que constantemente se habla de las pérdidas de información, pero no de los costos que les genera a las empresas la filtración de datos personales de su cartera de clientes. “La fuga representa un aproximado de US$ 150 por información dependiendo de la compañía.”

-CUIDADO DE DATOS-

Jorge Zeballos comentó que a nivel de usuarios debemos proteger nuestras credenciales virtuales, y con esto se refirió a las contraseñas y factores de autenticación.

“Debemos dejar las contraseñas simples como el 0000 ó 12345. Estas deben ser fuertes, con palabras que no estén en el diccionario. No nombres de su mascota, ni de familiares o fechas de nacimiento. Estas deben tener no menos de 13 dígitos alternando mayúsculas, minúsculas y signos”, dijo Zeballos.

Sobre el segundo factor de autenticación explicó que “este sistema lo tienen todas las redes sociales, pero pocos lo usan. Se basa en poner una segunda pregunta o clave adicional que se genera por única vez, una huella digital o un patrón también puede ser. Es mejor pecar de exagerado cuando se tratan de datos personales.”

-COMPARTIR TODO EN REDES SOCIALES-

La vulnerabilidad siempre vendrá por el lado del contenido y ahora con todas las plataformas conectadas, la vulnerabilidad es mayor.

Para Jorge Zeballos, debemos asegurarnos que nuestros datos personales lleguen a la mano correcta en la proporción justa. “Saber que mi dato es valioso y que solo yo puedo gestionarlo, esa es la clave”.