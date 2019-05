Eset: “50% de empresas tiene estrategia en transformación digital sin ciberseguridad en sus planes”

La transformación digital en las empresas no puede seguir avanzando, si no existe una estrategia clara y precisa en relación con la ciberseguridad. ¿Por qué?

Conversamos con Jorge Zeballos, gerente general de Eset Perú, sobre la transformación digital y tecnologías disruptivas en las empresas del Perú y el mundo.

Según comentó Zeballos, el último informe de Eset reveló que el 50% de las empresas en el mundo ya tienen una estrategia clara para transformarse digitalmente. Sin embargo, dejan de lado el tema de seguridad, siendo un punto clave para los ciberdelincuentes.

“Hay que acelerar la transformación digital, al ritmo que avanza la ciberseguridad. Pero estamos en un país (Perú) donde tenemos la idea del “a mí no me va a pasar” y no tomamos precauciones.”, aseguró Jorge Zeballos, gerente general de Eset.

Zeballos consideró también que parte de la cultura de prevención, en temas de seguridad digital, es nula. “Veo compañías que colapsan porque no tienen un ‘back up’. Sea mediante un USB, una disco externo, no hay ningún “salvavidas” para nuestra información.”, dijo.

EMPRESAS MÁS VULNERABLES

El informe realizado por Eset demostró también que las pequeñas y medianas empresas son las más vulneradas por los cibercriminales.

“El 3.3% de las pequeñas y medianas empresas en Perú, no tienen nada en cuanto a ciberseguridad. Ni antivirus, ni backup, cuenta con software ilegal, no tiene seguridad”, dijo Zeballos.

El gerente general de Eset comentó además que el 64% de estas empresas no tiene licencia en sus softwares (programas ilegales o descargados de internet).

PHISHING EN PERÚ

El Perú sigue siendo líder para el phishing, técnica de los ciberdelincuentes para obtener información confidencial como nombres de usuario, contraseñas y detalles de tarjetas de crédito haciéndose pasar por una comunicación confiable y legítima.

“En temas de phishing, el Perú está por encima del promedio en toda la región. Estos ataques superan el 54%. A pesar de todas las medidas que se comunican constantemente acerca de los correos maliciosos y diversas medidas que se deben tomar.”, dijo Jorge Zeballos.

Finalmente, Zeballos explicó que si las empresas no se transforman digitalmente, sus negocios terminará. De igual manera, aconsejó que si el negocio no se puede transformar, es mejor pensar en otro negocio.