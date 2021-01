La escasez a nivel mundial de semiconductores que está interrumpiendo la producción de fabricantes de automóviles, desde Toyota Motor Corp. a Volkswagen AG, se está convirtiendo en una oportunidad de crecimiento para un fabricante global de chips.

Las fábricas de Globalfoundries Inc. trabajan a un ritmo sin precedentes y tienen como prioridad la fabricación de chips para automóviles con la intención de satisfacer la demanda, dijo Mike Hogan , quien dirige la unidad de negocios automotriz de la compañía.

La sociedad anónima, propiedad en su totalidad del fondo de riqueza soberana de Abu Dabi, espera que los ingresos del sector se dupliquen este año.

“Estamos teniendo una producción récord y lo que estamos gastando para aumentar esa producción, es el doble de lo que gastamos en el 2020”, dijo Hogan en una entrevista.

La industria automotriz necesita toda la ayuda que pueda obtener para resolver una falta de suministro que está poniendo en peligro las plantas de automóviles en todo el mundo.

La producción se desplomó durante los confinamientos que se implementaron el año pasado para contener la propagación de COVID-19, pero la demanda se recuperó mucho más rápido de lo esperado.

Eso representa un desafío para Globalfoundries y su empresa más grande, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., que necesitan meses para producir los chips y, a la vez, deben satisfacer el apetito voraz de los fabricantes de teléfonos inteligentes, consolas de juegos y computadoras.

Fabricantes automotrices como Toyota, VW, Daimler AG, Nissan Motor Co., Honda Motor Co., Ford Motor Co. y Fiat Chrysler Automobiles NV han alertado que la escasez de chips está afectando su producción.

Empresas electrónicas de consumo, incluidas Apple Inc. generalmente ocupan una capacidad mucho mayor en las fundiciones que los fabricantes de automóviles, ya que el mercado anual de teléfonos inteligentes es de más de 1.000 millones de dispositivos, en comparación con menos de 100 millones de automóviles.

Globalfoundries, que administra fábricas en EE.UU., Alemania y Singapur, representa 7% del mercado mundial de fundición, según datos de TrendForce. Taiwán TSMC domina con una participación de 54%. Las compañías son responsables de fabricar una parte significativa de los semiconductores del mundo y atender a compañías de chips automotrices, incluidas Infineon Technologies AG.

Fabricación compleja

El suministro para el sector automotor en el corto plazo se ha vuelto “muy complicado”, en parte porque el largo proceso de fabricación de la industria de semiconductores significa que los clientes podrían ser penalizados por anticipar erróneamente la demanda, dijo Hogan.

Globalfoundries está duplicando sus gastos de capital este año a medida que amplía sus ofertas para los fabricantes de automóviles, dijo.

Hogan dijo que la escasez que afecta a la industria automotriz es “relativamente manejable” a largo plazo porque la demanda general del sector sigue siendo pequeña en comparación con otras industrias.

“Creo que esto provocará que el mercado automotriz vea cuán importante es la tecnología de semiconductores para sus intereses”, dijo. “La industria automotriz, al igual que la industria de teléfonos inteligentes y la industria de la computación, terminará pasando más tiempo con los socios de la fundición para asegurarse de que alguien haya asegurado la capacidad que se requiere hoy, mañana y después de mañana”.