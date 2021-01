Funcionarios de la Administración Biden convocaron una reunión ad hoc para la próxima semana con funcionarios del Gobierno y de la industria de Taiwán, durante la cual se espera que presionen a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y sus pares para que aumenten el suministro de chips, vitales para los fabricantes de automóviles estadounidenses.

La conferencia virtual programada para el jueves, hora de Estados Unidos, será la reunión entre funcionarios de más alto perfil de la Administración Biden y sus homólogos de Taipéi. El subsecretario de Estado adjunto, Matt Murray, y el subsecretario de Comercio adjunto interino, Richard Steffens, tienen previsto conversar con el ministro de Asuntos Económicos de Taiwán, Wang Mei-hua, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Ejecutivos de los fabricantes de chips más grandes de la isla, incluidos TSMC y MediaTek Inc., también asistirán a una discusión centrada en resolver una escasez global de chips para automóviles, señalaron las fuentes.

La reunión tiene como objetivo forjar vínculos más estrechos entre las dos partes, según un comunicado del ministerio enviado a Bloomberg News, que no entregó detalles sobre la agenda o la lista final de asistencia. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, señaló el viernes en una conferencia de prensa regular que no estaba al tanto de la reunión, pero reiteró que Pekín “se opone a las interacciones oficiales entre EE.UU. y la región china de Taiwán”.

Fabricantes mundiales de automóviles como General Motors Co. y Ford Motor Co. enfrentan pérdidas potenciales de US$ 61,000 millones en ingresos este año ante la incapacidad de garantizar el abastecimiento de suficientes chips empleados en una gran cantidad de piezas de vehículos.

TSMC y otras empresas taiwanesas se encuentran entre los fabricantes de chips más sofisticados del mundo y producen una parte significativa de los semiconductores utilizados en todo, desde automóviles hasta computadoras portátiles.

Esta semana, TSMC prometió reasignar capacidad de producción para apoyar a la industria automotriz global. Algunos observadores de la industria sostienen que la escasez se debió a la mala planificación y la subestimación de un repunte en la demanda de automóviles después de la pandemia, mientras que otros argumentan que los fabricantes de chips están priorizando productos electrónicos de consumo de mayor volumen y más lucrativos, como los teléfonos inteligentes.

Las personas familiarizadas con los detalles de la reunión pidieron que no se revelara su identidad y hablaron de un acuerdo privado que aún no se ha hecho público. Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. declinó hacer comentarios. Representantes del Departamento de Comercio de EE.UU., TSMC y MediaTek no respondieron a solicitudes de comentarios.