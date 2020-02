Querer comprar un obsequio para alguien especial en San Valentín, puede salir muy costoso. Y es que, según un estudio de CenturyLink, la ciberdelincuencia se incrementa hasta en 50% en épocas como San Valentín.

Conversamos con Martín Fuentes, Security Business Senior Manager de CenturyLink Latinoamérica, sobre la ciberseguridad en épocas de ofertas.

“Sí, San Valentín es una de las fechas en las que se incrementa más los ciberdelitos. Pero igual lo es Black Friday, Cyber Monday, Día de la Madre, Navidad. Y esto es porque en el intento de hacer un bonito detalle, no dudamos de las ofertas asombrosas que nos llegan”, comentó el Security Business Senior Manager de CenturyLink Latinoamérica.

Para Martín Fuentes, debemos ser conscientes, sobre todo los que vivimos en Latinoamérica, que aquí no suelen existir ofertas como lo que ocurre en Estados Unidos con el Black Friday. “Aquí (en Latinoamérica) las empresas suelen ser más conservadoras en sus valores. Debería sorprendernos y dudar si vemos un artículo o servicio que cuesta S/ 100 a S/10, por dar un ejemplo”, advirtió.

RECOMENDACIONES PARA SAN VALENTIN

Antes de realizar alguna compra online, el especialista de CenturyLink recomendó tener una sana desconfianza, porque siempre puede ocurrir. “En caso de ver alguna super oferta de un servicio u objeto. Lo recomendable es consultar en la web oficial o llamar al establecimiento y preguntar”.

Del mismo modo, dijo que siempre debemos cuidar nuestra información digital como si fueran las llaves de su casa o la billetera.

“Hoy se ve un mayor cuidado en los usuarios peruanos, pero aún hay mucho camino por recorrer. Hay una necesidad importante de concientización, de entrenamiento para que tomemos la importancia de nuestra identidad online”, agregó.

No solo los datos que ingresamos en la computadora debemos cuidar sino también la del celular que muchas veces tiene más datos personales que la PC. “No existe forma de evitar que podamos ser víctimas de cibercriminales, pero lo que siempre se puede tener es cuidado, el cual es fundamental.”

MODO INCÓGNITO, NO ES LA SOLUCIÓN

No es la solución si es que de cuidados contra los cibercriminales se quiere. El modo incógnito puede ayudar a mantener el anonimato de nuestra navegación (sea de desktop o móvil), no deja rastro de cookies o información, pero no evita el tema de phishing.

“Sí, es una buena medida para que mis datos no queden registrados, pero solo cuando estoy navegando en un computador público, para prevenir si es que este está infectado”, dijo Fuentes.

Mencionó que lo que puede ayudar son determinadas herramientas, como antivirus, que auditan los sitios en los que accedemos, pero el modo incógnito solo evita dejar rastros en la computadora en la que estoy.