Enjambres de drones remplazan fuegos artificiales en cielo chino

Desde que China prohibió los fuegos artificiales en más de 400 ciudades para reducir la contaminación, un nuevo entretenimiento cubre el cielo: los enjambres de drones.

En todo el país se hacen reservas para espectáculos en los que se presentan más de mil drones que forman figuras animadas en 3-D y otras imágenes. Una de las empresas que se beneficia con esta tecnología es EHang Inc., que fue contratada para varias funciones, lo que de paso le ha valido un récord por el número de artefactos voladores en una sola exhibición.

Los enjambres hicieron su aparición en la escena mundial en los Juegos Olímpicos de invierno en febrero, cuando Intel Corp. usó más de 1,200 drones para volar como uno solo formando la figura de los atletas. Desde PyeongChang, su utilización ha generado polémica, entre otras cosas, por el controvertido potencial para aplicaciones militares.

El objetivo de Ehang es ahora ganar dinero con los civiles, en tanto una función en vivo realizada el 1 de mayo y lanzada desde la antigua muralla de la ciudad de Xi’an fue vista por más de 100,000 personas y formó parte de un acuerdo por el que la compañía ganó 10.5 millones de yuanes (US$ 1.6 millones).

“Tenemos otros sectores de negocios pero las funciones con enjambres de drones es el primero que monetizamos”, dijo uno de los fundadores de Ehang, Derrick Xiong, a lo cual agregó que EHang también está desarrollando drones de pasajeros y de reparto. “Es una forma más ecológica de hacer fuegos artificiales”.

Los enjambres automatizados de la empresa emergente, que se comunican y coordinan entre sí, se han presentado en casi una docena de ciudades en el país que inventó los fuegos artificiales, con clientes que varían desde la división Acura de Honda Motor Co. hasta gigantes de la tecnología chinos como JD.com Inc. y Baidu Inc.

El espectáculo en Xi’an arrebató a Intel el récord mundial de la exhibición más grande de drones utilizando más de 1,300 en un momento en que Intel planea un espectáculo que presentará más de 1,500 para su 50° aniversario en julio.

La función de Intel en PyeongChang se había grabado con anterioridad, pero EHang actúa para el público en directo. Algunos drones no lograron mantenerse en formación durante partes del espectáculo récord de EHang y Xiong dijo que el problema se debió probablemente a la interferencia humana, pero se abstuvo de dar detalles.

Fundada por Xiong, egresado de Duke, y su socio Huazhi Hu en el 2014, EHang con sede en Guangzhou, China, captó al año siguiente US$ 42 millones en una ronda de Serie B con inversores como GP Capital, GGV Capital y ZhenFund.

Los drones de EHang no son los únicos que atraen la atención. Cuando la emisora estatal CCTV llevó a cabo su Gala del Festival de Primavera, el espectáculo televisivo más visto en el mundo, presentó una función con 80 robots botes de Oceanalpha, que tiene su sede en Zhuhai.

Verity Studios, una compañía fundada por el experto en robótica Raffaello D’Andrea que se dedica a espectáculos en vivo con drones, ha realizado exhibiciones con enjambres en 20 países, inclusive en el Cirque du Soleil y en gira con Metallica.

Las restricciones en el espacio aéreo son uno de los problemas en China. Xiong ha intentado resolverlo cediendo cierto control a las autoridades a través del diseño de centros de mando y supervisión que pueden rastrear el tráfico.

Las ganancias obtenidas en los espectáculos financian a la compañía en tanto ésta avanza hacia su objetivo de introducir en el mercado el primer dron de pasajeros, un concepto que está siendo probado en un parque de diversiones abandonado de su ciudad natal.