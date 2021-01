Si bien la pandemia del COVID-19 aceleró el proceso de transformación digital en el mundo, su llagada también tuvo efectos sobre otras materias, entre ellos, en el mercado de los profesionales calificados en el sector tecnológico.

Al respecto, Pedro Mejía, Country Manager para Colombia y Perú de Acámica, una EdTech que opera en 30 ciudades de América Latina, señaló que ahora no solo las empresas de tecnología requieren ingenieros de software, analistas de datos o diseñadores de interfaces, sino, todas las empresas que se están transformando digitalmente.

En diálogo con Gestión.pe detalla que debido a la pandemia las empresas están viendo esa necesidad acelerada y exponencial de requerir de este personal, en tanto la escasez de estos profesionales que ya había reportado años previos ahora es mayor.

De este modo, estimó que la brecha digital en los profesionales tecnológicos se abrió aún más con la pandemia.

Mejía indicó que en América Latina la demanda insatisfecha de talento humano especializado en áreas tecnológicas fue de 450,000 profesionales al cierre del 2019, tomando como referencia un estudio de Prospección del mercado TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) desarrollado por la Oficina Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

Sin embargo, al desagregar por países proyectó que la brecha aumentó en cada una de ellas. Así, en el caso de Colombia, la demanda insatisfecha que se ubica en 25,000 ahora es de 80,000.

En el caso de Perú, dijo que la demanda insatisfecha ubicada en 17,148, ahora asciende a 50,000 profesionales para el cierre del 2020, es decir, se triplicó en un año.

“Entonces la necesidad (de requerir personal) se nos aceleró, pero adquirir las competencias (profesionales) no es de un día a la mañana. Esto es un trabajo de unos cuantos meses para poder transformarse a través de estas nuevas competencias. Sí, desafortunadamente la pandemia aceleró esa brecha, pero nos hizo más conscientes”, dijo.

Demanda insatisfecha de profesionales en sector TI en América Latina - 2019 Pos. País Número de profesionales Brecha digital 1 Brasil 161,581 36% 2 México 148,050 33% 3 Colombia 25,195 22% 4 Venezuela 23,167 56% 5 Perú 17,148 31% 6 Argentina 12,771 30% 7 Ecuador 9,201 31% 8 Rep. Dominicana 6,639 37% 9 Chile 5,302 9% 10 Costa Rica 3,566 18% Otros 36,529 26% Total general: 449,149 Fuente: Prospección del mercado de TI En Perú - Procomcer

Efecto en salario

Mejía señala que la mayor demanda por estos profesionales ha llevado a que los sueldos por estos profesionales se eleven.

De este modo, indicó que hoy los ingenieros recién graduados de las universidades o un administrador de empresas de su primer trabajo pueden recibir un salario que varía entre los US$ 1,200 y US$ 1,500; mientras que un ingeniero de sistemas puede ingresar al mercado con sueldo entre los US$ 2,500 y US$ 3,500.

“Cada vez es más valioso ese ingeniero en el proceso de transformación digital de las empresas”, afirmó.

Frente a la escasez de estos profesionales tecnológicos y a fin de promover los estudios en este ámbito, Acámica, señaló que reforzará su presencia en Perú con el lanzamiento de becas para jóvenes interesados en estudiar tecnología.

El programa se realiza junto a Globant, una empresa de ingeniería de software y tecnología de la información originaria de Argentina.

De este modo, al cierre del 2021 se espera contar con 3,000 estudiantes peruanos en esta academia de tecnología.