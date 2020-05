Tara Lindstrom no sabe cuándo podrá reabrir por completo los cincuenta y seis restaurantes que maneja en California y Utah, Estados Unidos. Pero cuando se eliminen las restricciones tomadas por el coronavirus, ella quiere estar lista.

“Ha sido un golpe tras golpe. Todos los días pensamos, ¿cuándo va a acabar?”, cuenta Lindstrom, cuyas ventas de restaurantes han bajado entre un 30% y un 60% desde el 16 de marzo, cuando California ordenó restricciones por el Covid-19.

A medida que los funcionarios de la ciudades comienzan a reabrir sus economías, el mayor desafío de Lindstrom es traer de vuelta al trabajdo a dos tercios de los 1,000 empleados de su franquicia Jamba Juice, Carl’s Jr. y Pieology, que no han trabajado en aproximadamente siete semanas. Pero muchos de estos son estudiantes que han regresado a sus casas fuera de la ciudad, o hay quienes no que no pueden dejar a sus hijos en casa porque no tienen quién los cuide. Sin embargo, la temporada alta de verano se avecina en California.

Es así que Lindstrom planea comenzar a aumentar la contratación este mes y “tener nuestra nueva normalidad para el 1 de julio”, explica.

Mientras se reduce el contacto físico durante la pandemia, Lindstrom ha trasladado su proceso de contratación casi por completo a procesos en línea.

Para esto, ha recurrido a la startup de tecnología con sede en San Francisco llamada Workstream, que ayuda a automatizar la contratación de trabajadores por hora para casi 5,000 gerentes en compañías que incluyen Uber Technologies Inc., Marriott International Inc., Chick-fil-A Inc. y las empresas de entrega terciaras de Amazon.com Inc.

Contratación en línea

Workstream funciona como una máquina silenciosa que gira el engranaje del proceso de reclutamiento de una empresa de principio a fin. El software se integra con bolsas de trabajo en línea. Los solicitantes reciben una serie de preguntas de detección automatizadas y personalizadas a través de mensajes de texto que hacen que parezca que están chateando con un reclutador de la empresa.

Aquellos que la compañía considera que son adecuados, se les asigna un intervalo de tiempo para una entrevista, que suele realizarse por teléfono o videollamda. Además, los solicitantes de empleo completan el papeleo en sus dispositivos móviles. Todo el proceso se puede hacer en unas pocas horas.

“Utilizamos data e inteligencia artificial para que las empresas puedan ahorrar tiempo y hacer más con menos, de modo que los trabajadores por hora no se pierdan en el proceso”, dijo el cofundador de Workstream, Desmond Lim.

La contratación se ha estado moviendo en línea durante años. El financiamiento para estas nuevas empresas que hacen software de recursos humanos aumentó a US$ 6.7 mil millones el año pasado, más del doble en 2017, según CB Insights. Workstream, que acaba de recaudar U$$ 10 millones de inversores, incluidos el Founders Fund, Charles River Ventures y Basis Set Ventures, dijo que su nicho es reclutar y retener trabajadores contratados por hora. Ese grupo ha estado entre los más afectados después de que los restaurantes y los minoristas cerraron sus puertas.

Otras nuevas empresas en el campo, como Lever e Greenhouse, se centran en reclutamiento para altos ejecutivos, mientras que Instawork y Wonolo, conectan a los trabajadores con empresas para trabajos de plazos cortos, en lugar de empleos a tiempo completo.

Efecto pandemia

Workstream dice que el brote de la pandemia también ha hecho que el cambio hacia la automatización se sienta más urgente para sus clientes, que se apresuran en sentirse cómodos con las entrevistas, la contratación y la capacitación de un nuevo trabajador de forma remota, en un proceso que no cuenta ni con un apretón de manos.

A mediados de marzo, Amazon aún realizaba eventos de reclutamiento en persona. Después de que imágenes y un informe de Bloomberg sobre la falta de precauciones de seguridad circularan en Twitter, Amazon trasladó todos sus eventos y orientaciones de contratación a plataformas virtuales.

“Las empresas no tienen otra opción que ser resistentes”, explica Ravin Jesuthasan, director gerente de la consultora Willis Towers Watson. “La automatización es algo de lo que hemos estado hablando durante 50 años, pero se necesitó una pandemia para cambiar la opinión de las personas sobre los hábitos arraigados, como exigir entrevistas cara a cara”, explicó.