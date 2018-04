EMerge, con una robot como oradora, llenará Miami de innovación

(EFE).- Xavier González, director ejecutivo de eMerge, el foro tecnológico que conecta América Latina, América del Norte y Europa desde Miami, espera que unas 15,000 personas asistan a su próxima edición, la primera con un robot entre los oradores.

"Sophia", una criatura de Hanson Robotics, llega a eMerge con piernas -al principio no tenía- y convertida en una "personalidad" mediática, pues desde que en el 2016 debutó en el festival South by Southwest, en Austin (Texas), no ha parado de salir en programas de televisión y de asistir a toda clase de eventos.

Según dice González, de 37 años y origen cubano, en una entrevista con Efe con motivo de eMerge 2018, que tendrá lugar los días 23 y 24 de abril, la presencia del robot en el foro pondrá en evidencia las oportunidades que genera la introducción de la Inteligencia Artificial en América Latina.

Pero este año el acento está puesto en la transformación digital, un apartado al que gobiernos, empresas y organizaciones van a dedicar US$ 1.7 billones (en inglés US$ 1.7 trillions) en el 2019, según cifras de la firma de marketing IDC.

En América Latina la cifra prevista es de US$ 46,000 millones (US$ 46 billions) y supone un crecimiento de más de 50% entre el 2017 y 2019, agrega González.

eMerge va a servir para que emprendedores, inversionistas y ejecutivos de empresas de tecnología entiendan las oportunidades que supone la adaptación tecnológica y las necesidades del mercado en este área, dice González.

Los servicios en la nube son otro tema de particular interés para América Latina. Se esperan inversiones de más de US$ 11,000 millones en los próximos tres años en este campo y eMerge brindará la oportunidad de conectarse a proveedores y potenciales clientes.

Las monedas virtuales, la herramienta "blockchain", las ciudades inteligentes, la privacidad y el manejo de datos, están también en el programa.



Como en anteriores ediciones, las actividades del amplio programa de eMerge se repartirán entre diversos escenarios.

En el principal, además de "Sophia", se dirigirán a la audiencia Vicente Fox, expresidente de México, Rick Snyder, vicepresidente senior de la Organización de Socios de las Américas de Cisco, Marcos Galperin, fundador y CEO de MercadoLibre, y César Cernuda, presidente para Latinoamérica de Microsoft, entre otros muchos.

Alberto Perlman, CEO y cofundador de Zumba Fitness, Felipe Millon, gerente general y líder regional del Sudeste de Estados Unidos de Amazon Prime, y el cantante Pitbull estarán también en la tribuna de este escenario principal de eMerge.

En otro escenario, el eGov, el lugar del sector público y de los privados que trabajan con los gobiernos, la lista de oradores es larga y los oradores también relevantes.



González destaca en este apartado un panel sobre el papel de las universidades en la creación de ecosistemas de innovación.

Los ponentes serán directivos de las universidades de Miami, Sao Paulo (Brasil), Andrés Bello y Católica (Chile), Costa Rica, los Andes (Colombia), las mexicanas de las Américas y Tecnológico de Monterrey, y la de Toronto.



Antonio Mugica, CEO y fundador de SGO y Smartmatic, empresa a cargo del voto electrónico en varios países de la región, y Andrés Ibarra, ministro de Innovación de Argentina, son otros de los incluidos en la lista de oradores.

Por cuarto año consecutivo eMerge tendrá una cumbre de un día denominada Mujeres, Innovación y Tecnología (WIT en inglés).



"Sophia" presentará una ponencia en esta parte del foro ante una audiencia de ejecutivas de compañías tecnológicas, funcionarias a cargo de proyectos relacionados con tecnología y periodistas.

La última de las conferencias se titula significativamente "Los hombres me siguen explicando cosas" y estará a cargo de Kara Swisher, quien durante más de 20 años informó de todo lo que se cocía en Silicon Valley y luego fundó Recode, un portal de noticias sobre tecnología.

"Launchpad" es otra de la áreas de eMerge. Allí los emprendedores tienen la oportunidad de presentar sus ideas y soluciones y los inversores de exponer sus pronósticos sobre las tendencias futuras en la tecnología.

Una "hackaton" de 24 horas, un escaparate para los emprendedores con vistas a conquistar a inversores y "ángeles" y un "desafío" convocado por la compañía tecnológica de pagos Visa completan la oferta de eMerge para este año.

En el 2014, el primer año, asistieron 6,000 personas y en el 2018 se esperan 15,000, dice Xavier González, quien subraya que aunque cada año tratan de reinventarse, el objetivo sigue siendo "establecer de verdad la plataforma que abra las puertas a la innovación y el emprendimiento en América Latina".