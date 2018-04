Electrodomésticos podrán obtener certificados energéticos en Perú

Desde el sábado pasado una lista de electrodoméstidos, desde refrigeradoras hasta termas, deben llevar una etiqueta de color que indique cuánta energía consume.

Lógicamente, cada modelo de los aparatos necesita ser evaluado en un laboratorio antes de la certificación. Actualmente, el Perú cuenta con uno de estos centros.

"Hemos donado un laboratorio de eficiencia energética para calentadores de agua para la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)", señaló Javier Campos, director general de Eficiencia Energética del MEM.

La inversión total fue de US$ 200,000, añadió; no obstante, este centro para 'termas' no será el único en el país.

"Hay empresas que ya han iniciado trámites para laboratorios de refrigeradoras y lámparas", reveló a Gestión.pe.

"Los laboratorios son parte del negocio de eficiencia energética y permitirán a las empresas hacer sus exámenes para estar debidamente acreditados y certificados por Inacal", puntualizó.