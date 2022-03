El nuevo iPhone SE, que llegará a las tiendas este viernes, es un teléfono que comparte la potencia y la tecnología más avanzadas del mercado gracias a su microprocesador A15, envuelto por una carcasa con un punto retro que remite al 2017 y permite su precio asequible.

El modelo de teléfono más barato de toda la gama iPhone de Apple (cuesta únicamente US$ 429, frente a los US$ 699 del 13 mini o los US$ 799 del 13) es ideal para los consumidores concienciados que quieran un buen teléfono para navegar por internet, estar comunicados y sacar partido a la potencia del A15.

Además, por primera vez, Apple lleva al SE la compatibilidad con la red ultrarrápida 5G, convirtiéndolo en uno de los pocos teléfonos económicos que son compatibles con este nuevo estándar tecnológico.

Cualquier cliente potencial, sin embargo, debe ser consciente de las limitaciones de este modelo, que vienen impuestas precisamente por su condición de ser el iPhone más sencillo y asequible: la pantalla es de únicamente 4.7 pulgadas, no tiene sensor de profundidad frontal y cuenta con solo una cámara trasera de 12 megapíxeles y una frontal de 7 megapíxeles.

En este sentido, las cámaras son representativas del conjunto de la estructura exterior del teléfono: las lentes son las mismas que en el modelo SE del 2020, del mismo modo que el diseño del dispositivo es igual al del iPhone 8 del 2017.

Una de las curiosidades resultantes de este hecho es que es el único teléfono de Apple que todavía cuenta con el botón dactilar Touch ID para identificar al usuario y desbloquear el dispositivo, algo que en los modelos más recientes fue sustituido por el sistema de reconocimiento facial Face ID.

Además, y pese a tener una cámara significativamente más limitada que la de otros modelos que incorporan, por ejemplo, hasta tres lentes distintas, su potencial para editar fotografías y videos es equiparable al del resto de versiones, gracias al potente chip A15 Bionic.

Los usuarios, sin embargo, no podrán hacer uso del popular Modo Noche para tomar fotografías en circunstancias de poca luz, aunque las limitaciones del dispositivo físico se compensan en parte con un avanzado sistema de procesamiento inteligente de imágenes.

El sistema de altavoces estéreo ofrece un audio de buena calidad pero la batería, aunque mejorada, sigue teniendo una autonomía limitada, algo que viene impuesto por las pequeñas dimensiones del dispositivo.

Además de la nueva versión del SE, Apple también actualizó recientemente sus modelos de iPhone 13 y 13 Pro con los colores verde y verde alpino, respectivamente.