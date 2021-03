Un simple acto cotidiano como cargar un iPhone, se convirtió en una tarea potencialmente mortal para Andrea Stroppa, investigador de ciberseguridad. Stroppa descubrió que el cargador que le había prestado un amigo y que explotó era un producto Apple Inc. falsificado comprado a través de un canal no oficial en Instagram.

Stroppa y sus colegas de Ghost Data Team, una firma de investigación de ciberseguridad y redes sociales, analizaron el incidente y descubrieron que estaba lejos de ser el único. Las fábricas ilícitas chinas y los vendedores mayoristas utilizan Facebook Inc. para vender accesorios falsos de Apple, como AirPods, cables eléctricos, baterías para iPhone y adaptadores de corriente USB.

Las imitaciones, idénticas a excepción de sus estándares de calidad y seguridad, se venden a precios con un descuento de hasta 10 veces. La operación se ha convertido en un negocio mundial multimillonario y Europa y EE.UU. son los principales destinos de los clientes, según un informe de Ghost Data Team que se publicará próximamente y que fue revisado por Bloomberg News.

“Nuestro estudio tiene como objetivo exponer las dificultades o la falta de voluntad de Instagram para abordar adecuadamente su mercado de falsificaciones de larga data y también para resaltar los muchos peligros de este tipo de negocios ilícitos para Apple y los consumidores por igual”, dijeron los investigadores. Facebook es “culpable de no invertir y proteger adecuadamente a las empresas estadounidenses y a los ciudadanos de todo el mundo que utilizan su plataforma”.

Un portavoz de Facebook dijo que comprar y vender productos falsificados en Instagram viola las políticas de la compañía.

“Hemos dedicado más recursos a nuestro programa global de notificación y eliminación, lo que nos ha hecho más rápidos para tomar medidas”, dijo el portavoz. “Si bien siempre hay más trabajo por hacer, ahora respondemos regularmente a los informes de contenido falsificado en un día y, a menudo, en cuestión de horas”.

Persiguiendo productos falsificados

Stroppa, de 27 años, quien también es consultor de análisis de datos del Foro Económico Mundial, tiene vasta experiencia en el análisis de productos falsificados adquiridos en línea, desde objetos de lujo hasta billetes de dólares estadounidenses falsos. Bloomberg informó en el 2014 sobre un estudio en el que su equipo expuso a usuarios que compraron abiertamente espacios publicitarios en Facebook para vender sus productos falsificados.

Su interés en la situación de los productos de Apple comenzó el año pasado cuando el cargador explotó mientras Stroppa estaba de vacaciones en Capri, Italia. El amigo del investigador compró en Instagram lo que se anunciaba como un “producto original de Apple” por aproximadamente 25% menos que el precio de uno genuino de US$19. Después de la pequeña explosión, el amigo intentó ponerse en contacto con el vendedor en línea original, pero había desaparecido.

El equipo de Ghost Data monitoreó entre el 8 de febrero y el 8 de marzo a unos 163 vendedores mayoristas de accesorios Apple falsificados en Instagram. Los dispositivos Apple más buscados fueron los AirPods Pro, que se vendían a US$25 en lugar de US$ 249, así como el cargador MagSafe de Apple a US$ 5.50 en lugar de US$ 38. Las cuentas de Instagram en el estudio subieron 50,000 publicaciones de ventas en el último año, que obtuvieron alrededor de 600,000 me gusta y comentarios.

A diferencia del mercado de artículos de lujo falsificados, que se basa principalmente en las transacciones de WeChat Pay y Paypal, el estudio encontró que los sistemas de pago preferidos para los productos falsificados de Apple eran las transferencias bancarias y las tarjetas de crédito. El informe incluye facturas publicadas por proveedores de la mercancía falsificada, incluido un vendedor que recaudó US$ 140,000 en un solo día de ventas en línea a través de su cuenta bancaria personal de HSBC, informa Ghost Data.

“Tenemos un equipo dedicado de expertos que trabajan constantemente con las fuerzas del orden, comerciantes, empresas de redes sociales y sitios de comercio electrónico de todo el mundo para eliminar productos falsificados del mercado”, dijo un portavoz de Apple en un correo electrónico.

“En el último año buscamos la eliminación de más de 1 millón de listados de productos Apple falsificados y falsos de los mercados en línea, incluidos Facebook e Instagram”.

Choque de empresas

Durante los últimos años, Facebook y Apple se convirtieron en rivales a medida que se intensificaba la competencia por en la mensajería. Facebook posee tres productos de mensajería con más de 1,000 millones de usuarios cada uno, WhatsApp, Messenger e Instagram, que compiten con iMessage de Apple.

Las compañías también han intercambiado críticas sobre el plan de Apple para introducir nuevas medidas de privacidad en el software de su iPhone, que Facebook ha calificado como malo para los millones de pequeñas empresas que utilizan los servicios de publicidad dirigida de la red social.

Además, Facebook se está enfocando en productos que también están en la hoja de ruta de Apple, como los auriculares de realidad virtual y aumentada. “Vemos cada vez más a Apple como uno de nuestros mayores competidores”, dijo el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, a los analistas en enero.

La lucha contra los productos falsificados vendidos en Instagram podría ser otro campo de batalla entre las potencias de Silicon Valley.

Los investigadores de Ghost Data mencionaron estudios realizados por el Gobierno de Estados Unidos y la UE en los últimos años, lo que sugieren la creciente prevalencia de productos falsificados que se venden por internet. En lugar de investigar a los revendedores en línea de estos productos, el equipo de Ghost Data examinó a los fabricantes y mayoristas chinos que proporcionan las imitaciones.

“También parece bastante irónico que las personas y organizaciones chinas estén utilizando una red de medios sociales con sede en EE.UU., bloqueada en su propio país por razones de seguridad, precisamente para hacer negocios, en especial a expensas de una importante empresa estadounidense”, dijeron los investigadores.