Echodyne, startup apoyada por Bill Gates, trabajará junto al FBI para mantener al Super Bowl libre de drones

El domingo 3 de febrero se realizará en Super Bowl LIII en Atlanta, el evento deportivo más visto en Estados Unidos, y por medidas de seguridad, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha solicitado el uso de un par de radares para identificar cualquier objeto que intente sobrevolar las inmediaciones.

Estos radares que ayudan con el labor de rastrear e identificar objetos voladores, han sido desarrollados por la startup Echodyne, financiada por Bill Gattes, los cuales son capaces de rastrear e identificar objetos voladores con hasta un kilómetro de distancia.

La información la obtienen en tiempo real y se envía a los dispositivos que bloquean el control, para así derribarlo y terminar el riesgo, explica el sitio web de tecnología Xataka.

Con el objetivo de evitar los peligros de vuelo de drones no autorizados, diversas instituciones militares alrededor del mundo han buscado instalar radares con este mismo objetivo.

Sin embargo, el radar diseñado por la startup apoyada por Gates, aún necesita la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones para utilizar su sitema de deteción de aviones no tribulados, aprobación ha sido retrasada por el cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos.

La solicitud del domingo busca la aprobación de la licencia según un procedimiento conocido como autoridad temporal especial, que generalmente está reservada para emergencias u otras condiciones urgentes.

Según reveló el diario británico The Guardian, los documentos de solicitud explican que dos de las antenas del radar experimental se instalaran cerca del Estadio Mecedes-Benz en Atlanta “para alertar al personal de seguridad, incluidos los oficiales federales, de cualquier actividad no identificada de aviones no tripulados durante el Super Bowl LIII .” Las pruebas, además, se realizarían bajo la guía y dirección del FBI.