Dueños de teléfonos Samsung en shock: no pueden borrar Facebook

Nick Winke, fotógrafo, revisaba foros de internet cuando se encontró con un reclamo que lo alarmó: en ciertos teléfonos inteligentes de Samsung, los usuarios no pueden eliminar la aplicación de Facebook.

Winke compró su Samsung Galaxy S8, dispositivo con el sistema operativo Android que viene con la red social ya instalada, cuando salió al mercado en el 2017.

Ha utilizado la aplicación de Facebook para conectarse con viejos amigos y compartir fotos de paisajes naturales y su gato siamés. Intentó quitar el programa de su teléfono, pero la queja resultó ser cierta: era imposible de borrar.

Encontró solo una opción para "deshabilitar", y no estaba seguro de qué significaba eso.

"Me desconcierta que si quisiera deshacerme completamente de Facebook no podría, lo que genera más preguntas", señaló Winke en una entrevista. “¿Pueden seguir rastreando tu información, tu ubicación o cualquier otra cosa que hagan? Nosotros, los consumidores, deberíamos tener voz sobre lo que queremos y no queremos en nuestros productos".

Los consumidores han estado más atentos a sus derechos digitales y más vigilantes sobre la privacidad en el último año, luego de las revelaciones sobre prácticas de intercambio de información de Facebook y el mayor control de los reguladores sobre la recopilación de datos en línea.

Algunas personas han eliminado sus cuentas de Facebook a modo de protesta por los errores de la compañía, mientras que otras simplemente quieren asegurarse de tener opción de hacerlo.

Muchos usuarios de teléfonos Android han comenzado a cuestionar el acuerdo de Samsung para vender teléfonos con una versión permanente de Facebook y algunos de ellos se quejan en las redes sociales.

Un vocero de Facebook señaló que la versión deshabilitada de la aplicación actúa como si fuera eliminada, por lo que no continúa recopilando datos o enviando información a la plataforma, pero rara vez hay comunicación con el consumidor sobre el proceso.

La compañía de Menlo Park, California, precisó que si la aplicación se puede eliminar o no depende de varios acuerdos previos a la instalación que Facebook ha celebrado con fabricantes de teléfonos, sistemas operativos y operadores móviles de todo el mundo a lo largo de los años, incluido Samsung.

Facebook, la red social más grande del mundo, no reveló la naturaleza financiera de los acuerdos, pero indicó que están destinados a dar al consumidor "la mejor" experiencia apenas abran la caja.

Samsung, la mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, argumentó que ofrece una aplicación de Facebook preinstalada en modelos selectos con opciones para desactivarla, y una vez que está desactivada, la aplicación ya no se ejecuta.

Facebook declinó proporcionar una lista de los socios con los que tiene acuerdos por aplicaciones permanentes, y agregó que varían según la región y el tipo.

No hay una lista completa disponible en línea y es posible que los consumidores no sepan si Facebook está preinstalado a menos que le pregunten específicamente a un representante de servicio al cliente cuando compren un teléfono.