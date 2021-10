Miles de negocios alrededor del mundo están adoptando criptomonedas como método de pago, siendo bitcoin la que más destaca.

Uno de los usos para las criptomonedas es la posibilidad de usarlos como activo de inversión.

Con los bitcoins hay que tener en cuenta la volatilidad de corto plazo.

“Actualmente hay un mayor interés de usar bitcoin como medio de inversión. Su potencial tecnológico como medio de pago es alto, ya que ofrece inmediatez, seguridad y simplicidad para realizar transacciones – sin la presencia de intermediarios”, indicó Carlos Eduardo Bernos, country manager de Buda en Perú.

“Su éxito como medio de pago irá incrementando a medida que reciba un mayor respaldo institucional, el cual estará en función a dos factores”, agregó.

El primero -señaló- tiene que ver con la adopción de bitcoin como medio de pago por parte del sector privado. Un ejemplo de relevancia internacional y que impulsó el mercado fue el interés de Pay Pal en 2020 de aceptar criptomonedas como medio de pago.

Lo segundo tiene que ver con la posición de los principales entes reguladores en el país frente a las criptomonedas. “Si la posición fuera pro-criptomonedas, podrían desarrollarse iniciativas a favor de la digitalización”.

Ticket promedio

Durante el primer trimestre, el ticket promedio de bitcoin se encontraba dentro del rango US$ 204.5 a US$ 303.4; mientras que, en el segundo trimestre, el ticket promedio se encontraba dentro del rango US$ 120.5 a US$ 161.5.

En el último trimestre, el ticket promedio se encuentra dentro del rango US$ 342 a US$ 453. El ticket promedio en la plataforma ha subido de cara al último trimestre. “Esto es consistente con una mayor tendencia a la compra”.

“Si sube el ticket promedio, si el volumen transando de las compras sube, hay un mayor interés de invertir en criptomonedas”, detalla Bernos.

En lo que respecta a USDC (stablecoins), en agosto el ticket promedio fue de US$ 135, mientras que en setiembre fue de US$ 348.

El indicador ‘Ratio Compra/Venta’ para los cuatro países en los que opera Buda, muestra que el mercado peruano reacciona en función al precio del bitcoin; con una tendencia al alza (precio bitcoin en subida).

“Las compras superan a las ventas (ratio mayor a 1), mientras que, con una tendencia a la baja (precio bitcoin en bajada), las ventas superan a las compras (ratio menor a 1)”, indicó Bernos.

“Asimismo, se aprecia que, en el último trimestre, entre los usuarios peruanos de Buda domina la compra sobre la venta. El ratio en mención para Perú ha mostrado sus niveles más altos en agosto y setiembre, lo que nos permite inferir una mayor preferencia por la acumulación de criptomonedas, particularmente de bitcoin y ether”, resaltó.

Así, prevén que al no bajar de los US$ 30mil, los usuarios peruanos han mantenido su confianza en las criptomonedas y han aprovechado mayormente en comprar, esperando un mayor retorno con miras al último trimestre del año.

También podría influir lo sucedido a partir de octubre 2020, momento en el cual el precio de bitcoin comienza a subir gradualmente para llegar a niveles históricos de cara al 2021.

La volatilidad

Si bien bitcoin cuenta con mayor aceptación que cualquier otra criptomoneda, para aquellos usuarios sensibles a la volatilidad es posible usar USDC en su lugar.

“En caso buscar ganancias en el corto plazo, es necesario considerar activos de cobertura ante una variación en su precio”, indica Bernos.

Si por el contrario, se desean minimizar los riesgos o tener una medida de respaldo, una stablecoin como USDC es una mejor opción.

“USDC es una criptomoneda cuyo valor tiene el respaldo en el dólar americano, lo que garantiza un activo digital estable, de fácil intercambio y que aprovecha las virtudes del blockchain”, precisa el ejecutivo.

De acuerdo con la plataforma, en setiembre, el volumen transando de USDC ascendió a los US$ 283.7 mil.

“Durante los 10 primeros días de setiembre, el volumen transando de USDC en Buda.com por parte de usuarios peruanos fue mayor en 28.38% a los siguientes 20 días del mes”, detalló Bernos.

Cabe señalar que, además de ser un activo para invertir, las criptomonedas pueden ser muy útiles para transferencia de dinero entre países.

Al realizarlo a través de bitcoin, se aprovecha la inmediatez, seguridad y un menor costo, producto del valor de la tecnología que respalda su red.

Según el portal Buda, si usará las criptomonedas como remesas puede usarse con la tecnología Lightning Network, que le permitirá enviar dinero sin costo e inmediato.